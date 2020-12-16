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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTSO ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

İHA

MTSO ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

Malatya TSO ile Ziraat Bankası arasında “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalama programı düzenlendi.
MTSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ziraat Bankası Bölge Başkanı İlker Ayhan, Ziraat Bankası Malatya Şube Müdürler, MTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.
“Üyelerimize nefes aldırılacak”
İçinde bulunduğumuz korona virüs salgın döneminin ticari hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Bu zorlu süreçte üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Çatı kuruluşumuz olan TOBB’un önderliğinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci üyelerimizin daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ziraat Bankası ile imzalayacağımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlayacak yeni bir iş birliğine gideceğiz. Söz konusu protokol, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacak” dedi.
“Ödemeler 18 aya ulaşan esnek vadelendirme ile yapılabilecek”
“Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" kapsamında Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazankazan anlayışını getireceklerinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Tedarik Zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz. Bu sayede, üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan güven içinde mallarını satabilecek. Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ödemelerini 1,5 seneye ulaşan esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor. Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde üyelerimiz bu sistemden faydalanabilecek. Böylece, artan korona virüs vakaları nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bu dönemde, nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar” şeklinde konuştu.
“Bu dönemde anlamlı bir protokol”
İçinden geçtiğimiz dönemde birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından ülkemizde ciddi seviyede etkileniyor. Yaşanan süreç ekonomik olarak ticari hayatı sarsıyor. Daha fazla dayanışma ruhuna ihtiyacımız olduğu böyle bir dönemde Ziraat Bankası ile yaptığımız bu protokol daha da anlam kazanıyor. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ederken, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet ediyorum. Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a teşekkürlerimiz sunuyorum” diye konuştu.
Karşılıklı imzalar atıldı
Ziraat Bankası Bölge Başkanı İlker Ayhan da “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" hakkında detaylı bilgiler verdi. Yapılan konuşmaların ardından, MTSO Başkanı Sadıkoğlu ile Ziraat Bankası Bölge Başkanı Ayhan tarafından karşılıklı imzalar atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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