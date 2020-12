İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pandemi nedeniyle esnafa açıkladığı destek paketi nedeniyle teşekkür ederek, yeni müjdelerde beklediklerini söyledi.

Başkan Mesut İnce, yaptığı yazılı açıklamada pandemi sürecinde esnafa verilecek destek paketinin memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ilçe belediyelerinin de bu süreçte esnafın yanında olmasını istedi.

Açıklamasının başında, ABD’nin S400 nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırımı kınayan İnce, “Devletimizin, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Uygulanan ambargo sonucu zorluklar Türkiye’yi daha çok güçlendirecektir. Savunma sanayimizde yüzde yüz yerli ve milli adımlar atılacaktır. Türkiye bu oyunları da boşa çıkaracaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi sürecinde maddi sıkıntı içerisinde olan esnafa 3 ay boyunca aylık bin TL verileceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren İnce, “Desteklerinden dolayı şahsım be esnaflarım adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelerinin geçim sıkıntısı içerisindeki esnafa can suyu olduğunu ifade eden İnce, “Ancak bankalarda kredi kartlarını, kredilerini ödeyemeyen esnaflarımız için de kredilerin ertelemesi, SGK BağKur ödemelerinin dondurularak ertelenmesi gibi ilave müjdeler bekliyoruz. Gıda, temizlik, hijyen vb. üretim sektörleri salgından dolayı daha fazla iş hacmine ulaşmışlardır. Dolayısıyla para kazanan esnafla 11 aydır hiç iş yapmayan esnaf, aynı statüde değerlendirilmemelidir” şeklinde konuştu.

Aylık bin lira destek ile kira yardımının olumlu bir karar olduğunu ancak servisçi ve minibüsçü esnafına uygulanacak yöntemin nasıl olacağının bilinmediğini dile getiren İnce, “Servisçi esnaflarına kira yardımı olamayacağı için plaka hat kirası gibi farklı modeller uygulanarak, devletimizin aylık vereceği destek bin 750 TL çıkarılmalıdır. 24 Ocak depreminin ardından Covid19 salgını dolayısıyla yaklaşık 11 aydır kontağı kapalı olan servisçi esnafı, sektörün iflas etmemesi ayakta kalması için ilave tedbirlere ihtiyaç duymaktadır. Minibüsçü servisçi ve halk otobüsçü esnaflarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan talebimiz ve önerilerimiz şunlardır. Okul servis araçlarında sensör ve kamera sistemlerinin esnafa maliyeti 13 bin TL olduğu düşünüldüğünde en az 3 yıl ertelenmeli. Okul servis araçlarında araç yaşları 19 yaşa çıkarılmalı. BağKur, SGK ödemelerimiz 1 yıl dondurulmalı. Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerindeki krediler ile kamu bankalarındaki krediler ve kredi kart borçları 1 yıl faizsiz ertelenmeli” sözcüklerini kullandı.

Covid19 salgını nedeniyle alınan tüm tedbirlerin insan sağlığı için olduğunu ifade eden İnce, “Bu nedenle bu kuralları sonuna kadar destekliyoruz, önce sağlık diyoruz” dedi.



Toplu taşıma esnafının zararına taşıma yaparak kamu hizmetlerini aksatmadığını ve bu zor süreçte devletin her zaman yanında olduğunu aktaran İnce, “Servis araçlarımız yaklaşık 11 aydır kontak açmadı yanlarında çalışan şoförlerimiz hosteslerimiz ne yer ne içer nasıl geçinir kimse sormadı? Bu zor zamanda şoför esnaflarımız yalnız bırakıldı. Covid19 salgınının başladığı Mart ayından bu yana bizlere en çok desteği sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan verdi. Market alışveriş çekleri, gıda kolileri gibi birçok yardımları oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilerleyen zamanlarda iş yapamayan mağdur olan esnaflara özel destekleri olacaktır. Market alışveriş çekleri, gıda koli gibi yardımlara devam edilecektir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a Teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesinin destekleri harici diğer ilçe belediyeleri elini taşın altına koyarak ilçelerindeki esnaflara destek olmalıdırlar. Gaziantep Ticaret Sanayi Odası’nın destekleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 1500 TL Esnafa destek oldu ancak Şahinbey ilçe belediyesi de esnafa 1500 TL destek verdi. Önemli bir gelişme emeği geçenlerden Allah razı olsun. Malatya Merkez İlçe belediyelerimiz diğer ilçe belediye başkanlarımız, hiçbir şey yapmadılar esnafa destek olmadılar. Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın yaptığı onlarca hizmetleri desteklerini pandemiye rağmen duraksamadan hizmete devam eden örnek, alkışlanacak çalışmalarını görmezden gelmek en hafif tabiriyle nankörlüktür” ifadelerine yer verdi.

Salgın dolayısıyla bazı illerde çalışma ruhsat ve güzergah izin ücretlerinde yüzde 50 indirim yapıldığını anımsatan İnce, ”Malatya Büyükşehir Belediyesi MSj plakalarda ruhsat harç ücretleri ve güzergah izin ücretlerini bin TL ile 4 bin TL aralığındaki ücretleri daha önceden tamamen kaldırarak şoför esnaflarımıza büyük destek olunmuştu. Bizler artık minibüsçü ve servisçi odası olarak, esnafların bu geçim derdinin siyasi malzeme edilmesini istemiyoruz. Esnaflar üzerinden yapılan bazı siyasi açıklamalar, bazı kurumların bir birini yıpratma amacından öteye gitmemektedir. Bu konuyla ilgili çözümcül öneriler ve uygulamalar gündeme getirilmeli aksi halde de daima esnafın yanında yer alan isimler sırf siyasi şov uğruna yıpratılmamalıdır. Ayrıca, borç borçla ödenmez. Faizli kredi vererek esnafı bankalar aracılığıyla tefecilere teslim etmek ne kadar doğrudur? Servisçi, minibüsçü, otobüsçü esnaflarımızın dayanacak maddi gücü kalmadı. Malatya’da seçilmiş milletvekillerine ve 13 ilçe belediye başkanlarına sesleniyorum herkesi göreve davet ediyorum. Esnaflarımızın haklı serzenişine artık kulak verin sesimizi duyun” diye konuştu.

