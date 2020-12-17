Malatya TSO, İŞGEM firmalarından kira almayacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, pandemi destekleri kapsamında 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İŞGEM’deki 52 firmadan yaklaşık 1 yıldır aidat alınmadığını, Aralık ve Ocak aylarında da kira alınmayacağını açıkladı.

Pandemi sürecinin olumsuz ekonomik etkileri karşısında esnafa destek çalışmaları yürüten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1.OSB ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar, MTSO Meclis Başkan Yardımcısı Hakan Er ve MTSO Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok ile 2.OSB’de bulunan İŞGEM’de faaliyet yürüten firmaları ziyaret etti.

Pandeminin olumsuz etkisini en aza indirmek için yaklaşık 1 yıldır aidat alınmayan İŞGEM firmalarına kira muafiyeti müjdesi veren Sadıkoğlu, “Şu an burada üretim yapan ve istihdam alanı oluşturan işletmelerimize pandemi sürecinde yaşadıkları ekonomik zorluklar karşısında destek olabilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda buradaki 52 adet işletmemizden yaklaşık 1 yıldır aidat almıyorduk. Yönetim kurulu üyelerimiz ve yetkili diğer arkadaşlarımızla istişarede bulunarak buradaki işliklerimizden Aralık ve Ocak aylarında kira almama kararı verdik. Bizler üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ancak bu süreci hep birlikte dayanışma halinde yürütmemiz gerekiyor. Ticaret ve Sanayi Odası olarak beklentimiz belediyelerimizin, Gaziantep, Elazığ ve diğer belediyelerdeki çalışmaları örnek alarak bu sürece reel, ciddi katkılar sunmasıdır. Bu sürecin de takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz tüm esnaflarımızı pandemi sürecinde ayakta tutabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

2. OSB’de yer alan İŞGEM’in bir kuluçka merkezi mahiyetinde olduğunu dile getiren Başkan Sadıkoğlu, “Bu işliklerde atölye şeklindeki üreticilerimizin büyüyüp OSB’mizde yatırım yapabilir hale gelebilmelerinin önünü açıyoruz. Buradaki işletmelerimizin çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmeler. Önümüzdeki süreçte İŞGEM Mesleki Eğitimle Büyüyor projemiz ile OSB’mizde bulunan 200 dönümlük alanımızda 80100 tane işlik yapıp buranın daha büyüğünü KOBİ’lerimiz için hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Firmalara ücretsiz eğitim ve proje desteği

İŞGEM Müdürü Necip Cengil ise İŞGEM’in 2015 yılından bu yana Malatya Ticaret ve Sanayi Odası uhdesinde çalışma yürütmekte olduğunu ifade ederek, “Şu anda 52 tane işliklerimiz var ve bu işliklerde 110 personel çalışmakta. Gıda, tekstil, mekanik, otomasyon, pazarlama, dış ticaret alanlarında firmalar çalışma yürütmekte. İŞGEM müdürlüğü olarak burada bulunan girişimcilerimizin iş planlarını ücretsiz yapıyoruz. İşlerini geliştirmeleri noktasında ücretsiz eğitim imkânı sunuyoruz. KOSGEB ve bakanlıklara sundukları projelerini takiplerini yapıyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın desteği ile buradaki 52 işletmemizden kira almayarak onlara destek sunduk. Daha önce başlattığımız aidat almama uygulamasının da devam edeceğini ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Firma yetkililerinden Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür

İŞGEM’de faaliyet gösteren firma yetkililerinden Ahmet Korkmaz, firma olarak bölgenin en büyük özel gıda kontrol laboratuvarını İŞGEM’e kurduklarını belirterek, “Bu konuda sayın başkanımızın desteği çok büyük oldu. 15 tane istihdamımız var. Pandemi döneminde Sayın başkana ve İŞGEM’e bizlere sunduğu destekten dolayı teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır aidat ödemiyoruz. Bir süre kira alınmayacak olması da çok iyi oldu” dedi.

İŞGEM Binasında kafe işleten Erkan Akın ise, “Pandeminin başladığı günden bu yana bizlerden aidat alınmıyor. Bu durum bizleri çok memnun etti. Geçtiğimiz günlerde bizleri ziyaret eden TSO başkanımıza içinde bulunduğumuz sıkıntıları anlatmıştık. Sağ olsun Oğuzhan Başkanımız da kısa sürede bizler için güzel bir karar aldı. Ocak ve şubat aylarında kira alınmayacak olması bizleri çok rahatlattı. İŞGEM esnafı olarak Oğuzhan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bir başka firma yetkilisi Mevlüt Karlık da, “2 yıldır İŞGEM’de branda üzerine çalışma yapıyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞGEM sayesinde işlerimizi geliştirim büyütme fırsatı bulduk. Şu anda 4 kişiyi istihdam etmiş bulunmaktayız. 3. OSB’den yer tahsisi başvurumuz oldu, eğer sonuçlanırsa yeni yatırım yaparak hem mevcut işimizi orada daha da büyütmek, hem de yeni bir sektörle birlikte daha fazla istihdam yapmayı planlıyoruz” dedi. Yerli otomasyon ve yazılım üzerine çalışmalar yapan firma yetkilisi Sıtkı Zafer Doğan ise “OSB’lere sunulan teşviklerden yararlanma imkânımız oluyor. Bu konuda bizlere kapı açan Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın kıymetli Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na ve İŞGEM müdürlüğüne teşekkür ederim. Başkanımızın başlattığı yerel esnafa destek kampanyasını gönülden destekliyoruz. Malatya halkına da seslenerek, alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını, ticaretlerini Malatya’daki firmalardan yapmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

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