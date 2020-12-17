Gürkan, Başkan Zeybek’i ağırladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Gürkan, “Değerli Belediye Başkanımızı Malatya’da ağırlıyoruz. Bilgi, tecrübe paylaşımı ile hizmetlerin yerinde görülerek değerlendirilmesi noktasında birlikte çalışma fırsatı bulduk” dedi.

Malatya her ne kadar uzak olsa da gönül dostluğunun olduğu bir il olduğunu belirten Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımları yerinde görmek, Büyükşehir Belediye Başkanımızın fikirlerinden istifade etmek amacıyla Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte bu ziyaretimizi gerçekleştiriyor. Başkanımızdan Allah razı olsun bizleri kabul etti. İnşallah değerli fikirlerinden istifade edeceğiz. Değerli çalışmalarından dolayı Sayın Başkanımıza başarılar diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Uzun süredir Malatya’ya gelmeyi istiyorduk maalesef salgından dolayı ziyaretimiz bugüne nasip oldu. Sayın Başkanımızın Allah yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti Malatya’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gürkan ise, “Afyonkarahisar ile bizim şahıslar bazında dostluğumuz var ama tarihi anlamda da dostluğumuz var. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu beyin Battalgazi Belediye Başkanlığım döneminde Battalgazi’yi ziyareti sırasında kendilerinin aslında buradan gittiklerini ifade etmişlerdi. Battalgazi ve Danişmentlilerle ilgili bir illiyet bağımızda var. Afyon’da Battal tepesi var. Battal tepesinde o tarihi dostluğumuzun, kadim medeniyetimizde birbirimize yaklaştıran temel değerdir. Afyonkarahisar Belediye Başkanımızın şahsında Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizi seviyoruz. O dönemde Veysel Eroğlu Bakanımızın Malatya’ya bize göstermiş olduğu hizmetlerin yapılmasında, hizmetlerin icra edilmesinde büyük desteklerini gördük. Bugünde değerli Belediye Başkanımızı Malatya’da ağırlıyoruz. Bilgi, tecrübe paylaşımı ile hizmetlerin yerinde görülerek değerlendirilmesi noktasında birlikte çalışma fırsatı bulduk. Bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Afyonkarahisarlı hemşerilerime Belediye Başkanımızın şahsında selamlarımı saygılarımı iletiyorum” diye konuştu.

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