Yeşilyurt’ta ‘önleminizi alın sağlıklı kalın’ kampanyası başlatıldı

Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle pandemi salgınına karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bir hafta sürecek olan ‘Önleminizi Alın Sağlıklı Kalın’ temalı kampanya başlattı.

Malatya’nın muhtelif bölgelerini ziyaret edecek olan personeller, canlı ‘Virüs Maskot’ eşliğinde esnaflara ve vatandaşlara maske ve bilgilendirici broşürler dağıtacaklar.

Malatya Park AVM önünde sosyal mesafe kuralları altında düzenlenen kampanyanın açılış programına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Karagöz, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Malatya Park AVM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kavuk ve AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi katıldı.

Bulaşıcılığı çok yüksek olan korona virüs ile mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Karagöz, “ Bu zor süreçte görevimizi yaparken bizleri destekleyen, yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bugünde pandemi konusunda farkındalık oluşturmak için Yeşilyurt Kent Konseyi ile bu programı tertip ettik. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, bu hastalığı ciddiye alalım ve kurallara mutlaka uyalım” dedi.

Korona virüs salgınına karşı başlatılan top yekün seferberliğe dikkat çekici etkinliklerle destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, toplumsal bilincin oluşması adına düzenlenen ‘Önleminizi Alın Sağlıklı Kalın’ temalı kampanyadan dolayı Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğüne teşekkürlerini sunup, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması halinde toplumsal bir tehdit haline dönüşen pandemi salgınıyla daha etkin, daha kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Korona virüs salgınının bertaraf edilmesinde topyekün seferberliğin önemine dikkat çeken Çınar, “Pandemi salgınına karşı en büyük mücadele şekli olan toplumsal bilinç ve duyarlılığın daha fazla artması noktasında güzel bir kampanyanın açılışında bizleri bir araya getiren Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyayı kasıp kavuran pandemi salgınıyla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek topyekün seferberlikle olur. Toplum ve insan sağlığını ciddi tehdit eden, dünya genelinde yüzbinlerce insanın ölümüyle sonuçlanan, insanları aniden yoğun bakımlarda tedavi almaya kadar götüren salgın tehlikesinden korunmanın en önemli yolu, belirlenen kurallara harfiyen uymaktan geçmektedir. Nereden ve nasıl geldiği belli olmayan bu salgına karşı hepimiz sorumluluklarımızı bilerek hareket etmeli, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak adına daha duyarlı, daha bilinçli hareket etmemiz gereken kritik bir süreçten geçmekteyiz. Toplumdaki bilinç düzeyini en iyi noktaya taşımak, vatandaşları bilgilendirmek adına da yerel yönetimlere bu konuda büyük görevler düşmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak, Valiliğimizin aldığı tedbirlerin ilçemizde tam manasıyla uygulanması noktasında başlattığımız topyekün hijyen seferberliğimize ve sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salgının ülkemizde görüldüğü Mart ayından bugüne kadar Yeşilyurt’umuzun tüm yaşam noktalarında dezenfektan ekiplerimiz çok yoğun mesai yaparken, kamu, kurum binalarımız, işyerlerimiz, eczanelerimiz, okullarımız, parklarımız, camilerimiz, pazar alanlarımız ve vatandaşlarımızın yoğun olarak gittiği alanlarda hijyen uygulamalarımızı üst seviyede uygulamaktayız. İnsanlarımızın sağlıklı, temiz ve güzel alanlarda yaşaması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız ancak yapılan bu çalışmalar, herkesin ve hepimizin belirlenen kuralara harfiyen uyması halinde ancak hedefe ulaşabilir. Rehavete asla kapılmadan, bana bir şey olmaz düşüncesinde olmadan, benden zarar gelmez mantığından uzaklaşarak herkes kendi tedbirini kendisi almalıdır. Devletimiz, Hükümetimiz salgınla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek adına tüm imkanları seferber etmiş durumdadır, sağlık alt yapımızın güçlü olması salgınla daha iyi mücadele edilmesi şartlarını ortaya koymuştur. Ancak her şey bizim yaptıklarımızla sonuca ulaşacaktır. Biz eğer kurallara uyar, maskelerimizi takar, kalabalık ortamlardan uzak durup, hijyen kurallarına uyarsak bu dönemi en az hasarla atlatabiliriz. Pandemi salgınına karşı toplumsal bilinç oluşturmak adına düzenlenen ‘Önleminizi Alın Sağlıklı Kalın’ temalı farkındalık kampanyası da, bu dönemde yerinde düşünülmüş, güzel bir etkinliktir. Bizler her türlü önlemi alıyoruz ama bugünde bir farkındalık oluşturmak istedik. Personellerimiz canlı ‘Virüs Maskot’ şeklinde bir hafta boyunca kentimizin muhtelif bölgelerinde, caddelerde, sokaklarda ve pazarlarda maske dağıtıp, bilgilendirici broşürler dağıtacaklar. Farkındalığı ne kadar artırırsak bilinç düzeyini de o denli artırmış olup, bulaşma riskini de azaltmış olacağız. Kampanya ile hem bilgilendireceğiz hem de farkındalık oluşturmuş olacağız. İnşallah daha duyarlı ve hassas olup, bu zor günleri el birliğiyle, dayanışma ruhuyla atlatacağız. Emeği geçenleri en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ve kutluyorum. Tüm hemşerilerimize sağlıklı ve sıhhatli günler temenni ediyorum” diye konuştu.

Kampanyada emeği geçenlere teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “ Kampanyayı, tüm dünyanın başına bela olan bu salgından korunabilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarını bir kez daha hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak adına önemli olarak görüyoruz.Pandemi konusunda dikkat çekmek adına çok güzel bir etkinlik, emeği geçenler tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Park AVM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kavuk’da, düzenlenen kampanyada emeği geçenlere teşekkürlerini sunup, her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Çınar ile protokol üyeleri, esnaflara ve vatandaşlara maske ve el broşürlerini dağıttılar. Oldukça renkli anların yaşandığı farkındalık programına ilgi gösteren vatandaşlarda, uygulamanın yerinde ve zamanında olduğunu ifade edip, herkesi daha duyarlı olmaya davet ettiler.

Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri bir hafta boyunca kent genelinde belirlenen noktalarda maske ve bilgilendirici broşürler dağıtıp, pandemi konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacaklar.

