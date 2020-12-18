Malatya'da, 'Pandemi Aracı' uygulaması



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce koronavirüs tanısı konmuş, tedavisini evde sürdüren, tetkik ve tedavi için hastaneye gelen hastalar ile taburcu olmuş hastaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla 'Pandemi Aracı' uygulaması başlatıldı.

Malatya'da koronavirüs yayılımının azaltılması düşüncesiyle engelli, maddi durumu iyi olmayan ve hastaneye gelmekte güçlük çekenler için Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 'Pandemi Aracı' uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında sadece koronavirüs hastalarının ev ile hastane arasında transferlerini sağlamak üzere 12 araç tahsis edildi. 112'yi arayarak koronavirüs şüphesi bildirenler, araçlarla evlerinden alınıp, hastaneye getiriliyor. Covid-19 testi pozitif çıkanlar hastanede tedaviye alınırken, negatif çıkanlar aynı araçla evlerine geri götürülüyor. Uygulamaya başlanan 'Pandemi Aracı' 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Koca, pandemi sürecinde yayılımı azaltmak amacıyla böyle bir uygulamayı başlattıklarını kaydederek, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak koronavirüs tedavisi evde devam eden hastalarla, yatarak tedavi gören hastaların naklini 9 araç, 2 ambulans ve 1 engelli aracı olmak üzere 12 araçla sağlamaktayız. Araçlarımız her hasta sonrasında dezenfekte edilmekte. Ayrıca, şoför ile hasta arasında bulaş riskini azaltmak maksadıyla sistem kuruludur. Bu sistem ile vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmaları engellenerek bulaş riski azaltılmaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-18 09:33:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.