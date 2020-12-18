Akciğer kanseri tedavisi için umutlandıran haber İnönü Üniversitesinde sentezlenen bileşikler için incelemeli patent alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akciğer kanseri tedavisi için umutlandıran haber İnönü Üniversitesinde sentezlenen bileşikler için incelemeli patent alındı

İHA

Akciğer kanseri tedavisi için umutlandıran haber İnönü Üniversitesinde sentezlenen bileşikler için incelemeli patent alındı

İnönü Üniversitesinde sitotoksik ve antimikrobiyal aktiviteleri, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından belirlendi ve özellikle akciğer kanseri hücrelerinde etkisinin olduğu görülünce patent başvurusu yapıldı. Aradan geçen süre zarfında yapılan değerlendirme sonucu, Türk Patent Kurumu tarafından ‘Benzimidazol metal komplekslerinin kanser hücrelerine sitotoksik etkisinin ve antimikrobiyal aktivitesinin tespiti’ çalışması incelemeli patenti almaya hak kazandı.
İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Elif Apohan ile Kimya Bölümünden Prof. Dr. Hasan Küçükbay’ın üzerinde çalıştığı proje, TÜBİTAK’a sunuldu. Bu projeyi ekip olarak hazırladıklarını kaydeden Apohan, “Prof. Dr. Özfer Yeşilada, Prof. Dr. Yusuf Baran ile Prof. Dr. Ülkü Yılmaz’ın (Kimya) da yer aldığı ekibimizle 2014 yılında TÜBİTAK’a başvurduk. Prof. Dr. Özfer Yeşilada bileşiklerin antimikrobiyal aktivitesini değerlendirdi, Prof. Dr. Ülkü Yılmaz ise bileşiklerin sentezinde görev aldı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran proje danışmanımızdı. 14 farklı benzimidazol metal kompleksinin yer aldığı projede 3 bileşiğin aktivitesinin akciğer kanseri hücreleri üzerine sisplatin kadar yüksek sitotoksik etkiye sahipken, sağlıklı akciğer epitel hücreleri üzerine daha düşük sitotoksik etkiye sahip olduğu tespit edilince 2015 yılında patent başvurusunda bulunuldu. Yapılan değerlendirme sonucu Türk Patent Kurumu tarafından ‘Benzimidazol metal komplekslerinin kanser hücrelerine sitotoksik etkisinin ve antimikrobiyal aktivitesinin tespiti’ çalışmasına incelemeli patent verildi.
Bileşiklerin ilaç olma potansiyeli üzerine yaptıkları projenin mimarlarından Prof. Dr. Elif Apohan ve Prof. Dr. Hasan Küçükbay gelinen süreci anlattı. Prof. Dr. Apohan, 2018 yılında İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nin desteklediği proje ile şu andaki bileşiklerin deney hayvanları üzerinde de denendiğini belirterek, “Eğer güzel sonuçlar elde edersek ilaç olma potansiyeli olabilir. Henüz kimyasal bileşikler bunlar ama ileride ilaç olma potansiyeli üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje ekibimize Farmakolojiden Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Histolojiden Prof. Dr. Mehmet Gül ve Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu da katıldı. Çalışmalarımıza verdikleri destekler için İnönü Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.
Buluşun diğer mimarlarından olan Prof. Dr. Hasan Küçükbay da aslında bu tür çalışmaları 1985 yılından itibaren sürdürdüğünü belirterek, “Yürüttüğümüz çalışmalarda aktif bileşikler bulduk. Bazı kanser hücrelerine etkisinin olduğunu gördüğümüzde patent başvurusu yaptık. Sentezlediğimiz bir bileşik bulduk demek tabi hemen ilaç olacak diye bir şey değil. Bu bir başlangıç, ilaç olması için bazı temel araştırmaların yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Şu anda deney hayvanları üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Küçükbay, bunların sonuçlarına göre daha sonra FAZ çalışmalarına geçilebileceğini söyledi. Bir ilacın kullanıma girmesi için 5 bin kimyasaldan birisinin ilaç olduğunu belirten Küçükbay, “Biz şimdi 14 bileşik bulduk. 3 lider bileşik çıktı. Bunlardan ama sonuçta bunların ilaç olması bu süreçlerin geçmesi lazım. Bir ilacın ortaya çıkması 14 yıl sürebiliyor. Bir ilacın maliyesi 800 milyon dolar ama jenerik yaparsanız bir milyon dolara kadar düşüyor. Dolayısıyla bir başlangıç, bu umarım hedeflerimize kesilmeden ulaşırız” dedi.
Sentezledikleri bileşiklerin bazılarının antikanser etkisi gösteren bir aktivitelerini tespit ettiklerini anlatan Küçükbay, “Umarız ileride faz çalışmasına geçeriz, insanlığa yararlı bir bileşik bulabiliriz. Sonuçta bunlar yapılmadan da ilaç geliştirilemez” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da, 'Pandemi Aracı' uygulaması
YEREL HABERLER Malatya'da, 'Pandemi Aracı' uygulaması
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu
Malatya’da 46 kişi MHP’ye geçti
YEREL HABERLER Malatya’da 46 kişi MHP’ye geçti
Malatya’da 46 kişi MHP’ye geçti
YEREL HABERLER Malatya’da 46 kişi MHP’ye geçti
Yeşilyurt’ta ‘önleminizi alın sağlıklı kalın’ kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ‘önleminizi alın sağlıklı kalın’ ...
Battalgazi Belediyesi’nden personeline yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden personeline yangın ...
‘Hediye Karavanı’nın ilk durağı Malatya oldu
YEREL HABERLER ‘Hediye Karavanı’nın ilk durağı Malatya oldu
Gürkan, Başkan Zeybek’i ağırladı
YEREL HABERLER Gürkan, Başkan Zeybek’i ağırladı
MTÜ’den Yargı Reformu vurgusu
YEREL HABERLER MTÜ’den Yargı Reformu vurgusu
Belediyede İntihar girişiminde bulunan işçi konuştu “Başkanımızdan ve herkesten, böyle bir olay yaşandığı için özür dilerim”
YEREL HABERLER Belediyede İntihar girişiminde bulunan işçi ...
Derebeyleri Taraftarlar Derneği Taraftar Dergisinin ilk sayısını Gürkan’a sundu
YEREL HABERLER Derebeyleri Taraftarlar Derneği Taraftar Dergisinin ...
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’ya 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’ya 3 puan parolasıyla ...
Malatya TSO, İŞGEM firmalarından kira almayacak
YEREL HABERLER Malatya TSO, İŞGEM firmalarından kira almayacak
Özcan’dan şeker fabrikasına ziyaret
YEREL HABERLER Özcan’dan şeker fabrikasına ziyaret
Atletizm Milli Takım kampı Malatya’da yapılacak
YEREL HABERLER Atletizm Milli Takım kampı Malatya’da yapılacak
Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü e-Tarım vurgusu
YEREL HABERLER Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü e-Tarım vurgusu
Çınar'dan yatırım vurgusu Çınar: “Beylerderesi’ndeki yatırımlarımız bölgemizin cazibesini artıracak”
YEREL HABERLER Çınar'dan yatırım vurgusu Çınar: “Beylerderesi’ndeki ...
Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü
YEREL HABERLER Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü
AK Parti ‘de 2021 hedefi daha fazla performans
YEREL HABERLER AK Parti ‘de 2021 hedefi daha fazla performans
Kızılay, “Akıllı Şehirler” oturumuna başkanlık yaptı
YEREL HABERLER Kızılay, “Akıllı Şehirler” oturumuna başkanlık yaptı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Kırsaldaki öğrencilere uzaktan trafik eğitimi
YEREL HABERLER Kırsaldaki öğrencilere uzaktan trafik eğitimi
İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
YEREL HABERLER İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X