Yeni Malatyaspor’da Tetteh Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı

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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da golcü futbolcu Benjamin Tetteh, eşinin rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda çıkarıldığı duyuruldu.

Ligde ve kupada olmak üzere 2 golü bulunan Ganalı futbolcunun, ligin 14. haftasında oynanacak Alanyaspor maçına yetişeceği öğrenildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Benjamin Tetteh, eşinin doğum esnasında ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle izin alarak ülkesine gitmiş olduğundan ligin 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer alamayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur” İfadelerine yer verildi.

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