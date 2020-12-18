Tarım makinaları hırsızları yakayı ele verdi

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Malatya’da tarım makinaları hırsızlıkları yapan iki zanlı yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyurt İlçesi Özal Mahallesinde faili meçhul hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatıldı. Olaylara karıştığı tespit edilen 2 şahsın eşkal, kimlik ve adres bilgilerine ulaşan ekipler, düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına alırken 2 adet çapa motoru, 3 adet motorlu testere, 3 adet elektronik terazi, 2 adet elektrikli hidrafor motoru ele geçirdi.

Gözaltına alnan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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