Yeni Malatyaspor'da Tetteh Kasımpaşa maçında yok

MALATYA (DHA) Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde 16 puanı bulunan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor'da
cumartesi günü 16.00'da oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesinde moraller yerinde. Sarı-kırmızılı ekipte sadece golcü futbolcu Benjamin Tetteh'in eksikliği yaşanacak. Tetteh eşinin rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Benjamin Tetteh, eşinin doğum esnasında ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle izin alarak ülkesine gitmiş olduğundan ligin 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer alamayacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. Ganalı futbolcunun, ligin 14. haftasında oynanacak Alanyaspor maçına yetişeceği de belirtildi.
DHA-Spor Türkiye-Malatya DHA
2020-12-18 13:35:17
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