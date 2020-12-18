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Korona virüs Malatya'da ortaya çıktı Kimisi korktu, kimisi hatıra fotoğrafı çektirdi

İHA

Korona virüs Malatya'da ortaya çıktı Kimisi korktu, kimisi hatıra fotoğrafı çektirdi

Korona virüs vakalarının bir hayli yüksek olduğu Malatya’da, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde farkındalık oluşturmak adına virüs şekline giren iki maskot Malatya sokaklarında gün boyu dolaşarak kurallara uymayanları uyardı.
Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi tarafından virüse karşı bilinç oluşturmak amacıyla ‘Önleminizi Alın Sağlıklı Kalın’ temalı kampanya başlatıldı. Bir hafta sürecek olan kampanyada 2 görevli korona virüs kostümü giyerek sokaklara çıktı. Maskotlar, halkın yoğun olduğu alanlarda dolaşarak maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyarırken, görevliler de maske ve broşür dağıtımı yaptı.
Renkli görüntülerin yaşandığı kampanya sırasında bazı vatandaşlar aniden önlerine çıkan maskotlardan korkarak kaçarken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı vatandaşların kovaladığı maskotlar bir hafta boyunca kentin değişik noktalarında farkındalık oluşmak adına maske ve mesafe kurallarını denetlemeye devam edecek.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her türlü önlemi aldıklarını ancak bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına bu kampanyayı başlattıklarını söyledi. Halkın ilgisini bu yöne çekmek istediklerini dile getiren Çınar, hafta boyunca sürecek etkinliklerde halka ücretsiz maske de dağıtacaklarını söyledi.
Vatandaşlar da farkındalık adına bu projenin önemli olduğunu belirterek, herkesin maske, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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