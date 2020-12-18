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Tarihi Yeşilyurt konakları farklı bir hüviye kavuştu Çınar: “Kadim Çırmıhtı, turizmin gözdesi olacak”

İHA

Tarihi Yeşilyurt konakları farklı bir hüviye kavuştu Çınar: “Kadim Çırmıhtı, turizmin gözdesi olacak”

Tarihi Yeşilyurt Konaklarının restorasyon ve dönüşüm projeleriyle farklı bir hüviyete kavuştuğunu ifade eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’umuzda başarıyla uyguladığımız dönüşüm projeleri, örnek gösterilecek düzeye ulaşmıştır" dedi.
Kadim Çırmıhtı’nın tarihi alanları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel eşyaları ve lezzetlerinin hak ettiği değeri görmesi adına restorasyon projelerine tabi tutulan Tarihi Yeşilyurt Konaklarında yapılan büyük dönüşüm, ilerleyen zamanlarda Malatya ve Yeşilyurt’a olan ilgiyi artırması bekleniyor.
Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hayata geçen restorasyon projelerinin yanı sıra eski Belediye Binasının Ahmet Çalık Tekstil Müzesine dönüşümü, farklı temalı müzeler, sokak ve cephe sağlıklaştırmaları, meydan ve kaldırım düzenlemelerine çok büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kadim Çırmıhtı’nın tüm zenginliklerinin hem tanıtılması hem de gezginler ve gurmelerin dikkatini çekmek adına Tarihi Yeşilyurt Konakları, Müzeler ve diğer tüm yatırım alanlarına yönelik gezi ve inceleme ziyaretlerine büyük önem veriyor.
Malatya’da düzenlenen farklı organizasyonlara katılan siyasetçileri, bürokratları, gazetecileri, sanatçıları, televizyon yapımcılarını ve sunucularını Kadim Çırmıhtı’da ağırlamayı ihmal etmeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgeyi ziyaret etmek isteyenleri yalnız bırakmayarak, bölgenin tarihsel kimliğini ön plana çıkartacak restorasyon projeleri, müzeler, yöresel renkler ve motiflerle döşenip işlevselliği artan ve dikkat çeken bir yapıya kavuşan konakları tek tek gezdirip, tanıtım faaliyetlerini en ince ayrıntısına kadar paylaşıyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kadim Çırmıhtı’daki yatırımların hayata geçme aşamasında desteklerini esirgemeyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt eski Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Yeşilyurt İlçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Çırmıktılılar Dernek Başkanı Şerafettin Durak, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sedat Taşdemir, Mollakasım, Hıroğlu ve Hamidiye Mahalle Muhtarlarını; Tarihi Yeşilyurt Konakları, Kahve Konağı, Kent Belleği Müzesi, Gastronomi Konağı, Butik Otel ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde ağırlayarak bölgenin tanıtımına yönelik tüm faaliyetler hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.
Kadim Çırmıhtı’nın son dönemlerde gerçeğe dönüşen restorasyon ve dönüşüm projeleriyle turizmin gözdesi haline geleceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde en fazla durduğumuz yatırımlarımızın başında, tarihsel ve kültürel mirasıyla çok farklı zenginlikleri içerisinde barındıran Kadim Çırmıhtımızda ki konaklarımızın ve evlerin dönüşümü, bölgemiz has kültürlerinin yansıtılacağı müzeler geliyordu. Geçmişine sahip çıkmayan toplumların geleceği asla aydınlık olmaz. Bizler geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla geleceği inşa etmek adına yola çıktık. Kadim Çırmıhtı’mız ise bu anlamda çok zengin bir potansiyele sahiptir. Bizler Tarihi Yeşilyurt Konaklarının restorasyonunu yaparken, müzeler kurarken, evlerimizin ve işyerlerinin dış cephelerini sosyal dokuya uygun bir yapıya kavuştururken, bölgemizin var olan bu potansiyelinin hak ettiği değeri görmesi adına yaptık. Yeşilyurt’umuzda başarıyla uyguladığımız dönüşüm projeleri, örnek gösterilecek düzeye ulaşmıştır. Bölgemizi ziyaret edenler, buradaki konaklara, müzeler ve değişime hayran kaldıklarını bizimle paylaşıyorlar. Esnaflarımız ve burada yaşayan hemşerilerimizle ne zaman görüşsek dualarını ve güzel sözlerini bizlerden esirgemiyorlar. Buradaki tarihsel ruh ve kimlik ayağa kalktıkça bölgemiz kazanacak, esnaflarımız kazanacak, en önemlisi de kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri, gelenek ve görenekleri bu tür tanıtım alanlarıyla günümüzden geleceğe taşıyarak çocuklarımızın ve torunlarımızın bu tür zenginliklerden istifade etmesini sağlayacağız. Bizler geçmişimize büyük saygı duyuyoruz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasının toplumsal dinamiklerin daha da güçlenmesinde vesile görüyoruz. Tüm bölgelerimizde olduğu gibi Kadim Çırmıhtı’mızdaki birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşım kültürünü bu tür yatırımlarla daha geniş kesimlere ulaştırmış olacağız. Bölgemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistler, buraların adetlerini ve geleneklerini bire bir görecekler, yaşayacaklar, yöresel eşyaları ve lezzetlerinden satın alacaklar, insanların hoşgörüsünü bizzat yerinde görecekler. Bölgemize özgü dokumacılık kültürünü Ahmet Çalık Tekstil Müzemizde yaşatıyoruz, günlük yaşamın ve sosyal hayatın bir değerli bir parçası kahve kültürünü yansıtan 700 farklı objeyi Kahve Konağında sergileyip misafirlerimize 44 yıl hatrı kalsın diye kahve ikram ediyoruz, Gastronomi Konağı aracılığıyla kahvaltılıklarımızı ve tava yemeklerimizi daha nezih alanlarda misafirlerine sunucağız, ‘Kent Belleği’ Müzemiz aracılığıyla kentsel hafızayı yaşatacak objeler, resimler ve fotoğrafları sergiliyoruz. İç ve dış tasarımı tamamen yöresel motiflerle yapılan Butik Otelimizde, Türkiye ve Dünyanın farklı yerlerinden gelecek olan turistlerimizi, bölgemize özgü kültür ve misafirperverlik ölçüsünde en güzel ortamlarda ağırlayacağız. Bütün yatırımlarımız, birbirine yeni değerler ve anlamlar kazandıracak ölçülerde olmasına çok büyük önem verdik. Alanında deneyimli ekiplerin gözetiminde planlaması ve organizasyonu yapılan buradaki konaklarımız, müzelerimiz ve diğer yatırımlarımızı ne kadar çok tanıtır ve anlatırsak o kadar dikkat çeker ve bölgeye olan ilgiyi artırırız. Siyasilerimizi, bürokratlarımızı, gazetecilerimizi, sanatçılarımızı, televizyon yapımcılarımızı, sunucularımızı hepsini burada misafir ettik, hepside projelerimize olan samimi ve güzel düşüncelerini bizimle paylaştılar. Esnaflarımız ve burada yaşayan hemşerilerimizde projeleri beğendiler ve destekliyorlar.Çünkü bölgemizin değerini artıran yatırımlarda bulunuyoruz ve halkımızda bu dönüşümü memnuniyetle karşılıyor. İnşallah hep birlikte el ele verip Kadim Çırmıhtı’mızı turizm merkezine dönüştüreceğiz” diye konuştu.
Çınar, beraberindeki heyetle birlikte Kadim Çırmıhtı’da ki işyerlerini de ziyaret edip, hem esnafların hem de vatandaşların taleplerini dinledi.
Bazı vatandaşlar, “ Başkanım Allah sizden razı olsun, çok güzel yatırımlar yapıyorsunuz, bir zamanlar harabe halindeki konaklarımız çok güzel oldu, biz çok memnunuz, müzelerimiz ise çok güzel, geziyoruz, duygulanıyoruz. Rabbim işinize kolaylıklar nasip etsin” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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