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Yeşilyurt'ta üst seviyede hijyen uygulamaları Çınar: “Yeşilyurt’un sağlığını korumak öncelikli görevimiz”

İHA

Yeşilyurt'ta üst seviyede hijyen uygulamaları Çınar: “Yeşilyurt’un sağlığını korumak öncelikli görevimiz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, artan koronavirüs salgını nedeniyle ilçedeki hijyen ve temizlik uygulamaların yoğunlaştırıldığını belirterek, "Yeşilyurt’un sağlığını korumak öncelikli görevimizdir” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Osman Sağdıç ve Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ile birlikte Çilesiz Mahallesinde devam eden hijyen uygulamalarını yerinde takip etti.
Çilesiz’in her noktasında gerçekleşen temizlik çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, “ Abdurrahmangazi Caddemizde hijyen ve temizlik çalışmaları devam etmektedir. Mahallemizin birçok noktasında bu tür uygulamaların devam etmesi hepimizi mutlu etmektedir. Spor tesislerimiz, parklarımız, yürüyüş yollarımız ve kaldırımlarımızın daha temiz ve ferah bir görüntüye ulaşmasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt’un her noktasının ferah, temiz ve sağlıklı olabilmesi adına çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Çınar, pandemi salgını başta olmak üzere diğer farklı hastalıklardan vatandaşların korumak adına aldıkları önlemleri artırdıklarını söyledi.
Yeşilyurt’un sağlığını korumanın temel görevleri arasında yer aldığına dikkat çeken Çınar, “ Kıymetli hemşerilerimizin hayat standartını daha iyi noktaya taşımak, sağlıklı ve temiz alanlarda yaşamaları için her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınından hemşerilerimizi muhafaza etmek, bu salgına yakalanmalarının önüne geçmek adına dezenfektan ve hijyen uygulamalarımızı ağırlık veriyoruz. Caddelerimizi, sokaklarımızı ve kaldırımlarımızı sabunlu sularla dezenfekte eden ekiplerimiz, çöplerin sık sık toplanmasına özen göstermektedir. İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz dezenfektan ekibimiz ile Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Temizlik İşler Müdürlüğümüze tahsis ettiğimiz yeni çöp araçlarımızla devam eden çalışmaların boyutunu genişlettik. Sahada büyük bir özveriyle çalışan personellerimiz, son teknolojiyle donatılmış iş makineleri aracılığıyla süpürme, yıkama ve çöp toplama gibi faaliyetlerini artırdılar. Belediyemizin gücü ve kapasitesini her geçen gün artırmaktayız. İş makinesi ve diğer malzemelere ihtiyaç duyan Müdürlüklerimizin taleplerini yerine getirip, hem araç filomuzu yeniliyoruz hem de araçlarımızın bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Bu tür yenilikler ve uygulamalarımız hemşerilerimizin sağlıklı ve temiz alanlarda hayatını sürdürmesi adına gerçekleşen çalışmalarımızın daha verimli ve kalıcı olmasını sağlamaktadır. Sahada ki işlerin aksamadan sürmesi içinde titizlikle takip ediyoruz. Çilesiz Abdurrahmangazi Caddemizde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledik, mesai arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yıkama araçlarımız yollarımızı sabunlu sularla yıkayıp dezenfekte ediyorlar. Bununla birlikte ağaçlardan dökülen gazellerin hem çevre kirliliğine neden olmaması hem de kanalizasyonları kapatmaması içinde gereken müdahalelerde bulunulmaktadır. Mekanik süpürme araçlarımız, yıkama araçlarımız ve çöp toplama araçlarımızla Yeşilyurt’umuzun bütün noktalarında pandemi salgınına karşı önlemleri artırmış durumdayız. Bizim en büyük hassasiyet gösterdiğimiz hizmetimiz; hemşerilerimizin sağlığının korunmasını sağlayacak uygulamalardır. Ne kadar çok temizlik, o kadar güzel bir Yeşilyurt diyoruz. Sağlıktan asla taviz vermeyiz, ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü’nde görevli personellere çalışmalarında başarılar dileyen Çınar, mahalledeki esnafları da ziyaret ederek ‘hayırlı işler bereketli kazançlar’ temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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