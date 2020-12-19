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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele Yeni Malatyaspor’un penaltılardan bulduğu gollerle 20 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada oyuna hızlı başlayan Yeni Malatyaspor’da cezaalanında topu biran da önünde bulan Ndayishimiye kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak kötü vuruşu sonrası top auta çıktı.
54. dakikada Kasımpaşa’da Florent’in cezalanı içinde Adem’e Büyük’le girdiği pozisyonda halem Arda Kardeşler ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 20
70. dakika konuk ekipte Tirpan’ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak çektiği şutta kaleci Ertaç gole izin vermedi.
84. dakikada Kasımpaşa’da Yusuf’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor defans topu uzaklaştırdı.
90. Dakikada Kasımpaşa’da Hodzic’in ceza sahası dışından çektiği şut Yeni Malatyaspor savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Semih xx, Hadebe xx, Bülent xx, Acquah xx, Ndayishimiye xx, Kubilay xx( Zeki dk. 85 ?), Adem xx(Fofana dk. 76 x), Olcay xx (Jetmir dk. 85), Umut xx (Ahmed dk 88 ?)
Yedekler: Abdulsamed, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Mustafa, Erkan,
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Tirpan x, Hadergjonaj xx, Brecka x, Haddadi xx (Hodzic dk. 60 x), Aytaç x, Kevin Varga xx (Anıl dk. 82 ?), Yusuf xx, Tarkan x, Hajradinovic x, Koita x (Carius dk. 67 X)
Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Anıl, Sadiku,
Yardımcı Antrenör: Mustafa Gürsel
Sarı Kartlar: Acquah, Olcay, Jetmir (Y. Malatyaspor) Aytaç, Yusuf (Kasımpaşa)
Goller: Adem (dk. 45, 54 .pen) (Y. Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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