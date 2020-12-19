Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele Yeni Malatyaspor’un penaltılardan bulduğu gollerle 20 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada oyuna hızlı başlayan Yeni Malatyaspor’da cezaalanında topu biran da önünde bulan Ndayishimiye kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak kötü vuruşu sonrası top auta çıktı.

54. dakikada Kasımpaşa’da Florent’in cezalanı içinde Adem’e Büyük’le girdiği pozisyonda halem Arda Kardeşler ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 20

70. dakika konuk ekipte Tirpan’ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak çektiği şutta kaleci Ertaç gole izin vermedi.

84. dakikada Kasımpaşa’da Yusuf’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor defans topu uzaklaştırdı.

90. Dakikada Kasımpaşa’da Hodzic’in ceza sahası dışından çektiği şut Yeni Malatyaspor savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Semih xx, Hadebe xx, Bülent xx, Acquah xx, Ndayishimiye xx, Kubilay xx( Zeki dk. 85 ?), Adem xx(Fofana dk. 76 x), Olcay xx (Jetmir dk. 85), Umut xx (Ahmed dk 88 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Mustafa, Erkan,

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Tirpan x, Hadergjonaj xx, Brecka x, Haddadi xx (Hodzic dk. 60 x), Aytaç x, Kevin Varga xx (Anıl dk. 82 ?), Yusuf xx, Tarkan x, Hajradinovic x, Koita x (Carius dk. 67 X)

Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Anıl, Sadiku,

Yardımcı Antrenör: Mustafa Gürsel

Sarı Kartlar: Acquah, Olcay, Jetmir (Y. Malatyaspor) Aytaç, Yusuf (Kasımpaşa)

Goller: Adem (dk. 45, 54 .pen) (Y. Malatyaspor)

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