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Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 13'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki taraf mücadeleyi değerlendirdi.
Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Mustafa Gürsel, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydederek, "İlk 15-20 dakika ama bunun akabindeki ilk yarının 25 dakikası istediğimiz gibi geçti. Tamamen oyunun kontrolü bizim elimize geçti. Girdiğimiz 2-3 net pozisyon vardı ama pas tercihleri ve pozisyonları değerlendiremedik. Bir tane VAR'dan penaltımız döndü, o olsa belki 10 öne geçeceksen, son dakika iyi oynarken, devre biterken, penaltı golüyle yenik duruma düşmemiz bizi üzdü. İkinci yardı erken gelen penaltı golü ondan sonar olay Yeni Malatyaspor'un istediği şekle döndü. İyi savunma yaptılar, kontra ataklarla golü aramaya çalıştılar, bizde istediklerimizi bu dakikadan sonra fazla pozisyona da giremedik, üretemedik. İkinci yarı bunda Malatyaspor'un iyi savunma yapması ve bize alan bırakmaması etkili oldu. Bizim için istemediğimiz, üzüldüğümüz bir mağlubiyet oldu. İnşallah bunu en kısa sürede hafta içinde oynayacağımız Gaziantep FK maçında telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu.
HAMZAOĞLU: ONLARI ZOR DURUMA SOKMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUK
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise bugün iyi bir takıma karşı oynadıklarını ifade ederek, "İyi organize olan, sabırla oynayan, oyun disiplininden kopmayan bir takıma karşı oynadık. Tabi onları açmanın zor olacağını biliyorduk. Ve rakibi hataya zorlamamız gerektiğini, onları zor duruma sokmamız gerektiğini biliyorduk; pozisyon yakalayabilmek için. Çünkü çok iyi duran bir takım Kasımpaşa. Bunda da başarılı olduk, 2 penaltı golü ile de olsa kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizde haftalardan beri bir çıkışımız var, bunu sürdürmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da her geçen hafta daha iyiye giderek bu oyunumuzu daha iyi duruma getiririz. Oyuncularımın son ana kadar oyun disiplininden kopmamaları beni mutlu ediyor. İstekli olmaları, takım halinde oynamaları beni mutlu ediyor, hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
"İLK 8'İ HEDEFLEYEBİLİRİZ"
"Hem kupada hem ligde bir başarı var, hedeflerde değişiklik var mı?" sorusuna Hamzaoğlu, "Yani şimdi sezon başından beri söyledim. Biz hedeflerimizi çok yüksek tutmadık ama bu değil ki daha yukarları hedefleyemeyeceğiz. Hedefler zaman içinde kendini bize gösterecek. Biz bu hedeflere doğru yürüyeceğiz. Kupada da turları geçtik, şimdi Galatasaray´la eşleştik gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ama kolay bir rakip çekmedik. Fakat son haftalarda biz şunu gördük. Her şeyi başarabilecek bir takımız, yeter ki o gün istekli olalım, formda olalım, arzulayalım maçı, her şeyi başarabilecek bir takımız. İnşallah kupada da sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. Ligde de sezon başında ilk 10'un içinde bir yer demiştim, şu anda daha yukarları ilk 8'i hedefleyebiliriz. Zaman içinde bakabiliriz, iyiye gidiyorsak daha yukarları da isteyip o hedeflere doğru yolumuza devam ederiz" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mustafa Gürsel'in açıklaması
Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-19 18:55:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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