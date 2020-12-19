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Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Haklı bir protesto

DHA

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Haklı bir protesto


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, ligin 13'üncü haftasında sahalarında 2-0 kazandıkları Kasımpaşa maçından sonra değerlendirmede bulunarak, "Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'deki kulüpler bir protesto yapıyor. Bunun da haklı bir protesto olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Süper Lig'de 13'üncü hafta maçını oynayan Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı Adem Büyük'ün attığı penaltı golleriyle 2-0 mağlup etti. Hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de başarı sağlayan Yeni Malatyaspor, kupa maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de de 14'üncü haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyapor, aldığı 19 puanla sıralamada 6'ncı sıraya yerleşti. 
'KASIMPAŞA MAÇI DA ÖNEMLİYDİ'
Bu hafta Kasımpaşa karşısında da galip geldikleri maç sonrası açıklama yapan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık skorla önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Geçen hafta İstanbul'da Fenerbahçe karşısında oynadığımız oyunla 3 puanı iyi bir futbolla aldık. Aslında sahamızda Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada da iyi oynadık ama galip gelemedik ama Fenerbahçe maçında galip geldik. İstanbul'da geçen hafta galip geldik, Kasımpaşa maçı da önemliydi. Bazen düşüşler olabiliyor ama takım disiplininden bir şey kaybetmedi. Takımımız iyi mücadele etti ve 3 puanı 2-0'la aldık" şeklinde konuştu. 
"TRABZON'U DA FARKLI YENDİK"
Kasımpaşa maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda Hekimoğu Trabzon'a karşı farklı bir galibiyet elde ettiklerini anımsatan Gevrek, "O maçta farklı bir kadro vardı. Takımımız o maçta da çok ciddi bir mücadele verdi. Her geçen gün uyum sağlanıyor. Her geçen gün iyi bir futbol ortaya konuluyor. İnşallah bundan sonrada bu şekilde devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.
"KUPADA SON 16'YA KALDIK"
Gevrek, bir gazetecinin "Ziraat Türkiye Kupası turunda rakibiniz Galatasaray oldu, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kupada son 16'ya kaldık. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Galatasaray ile eşleştik, maç Malatya´da oynanacak. Önümüzde çok maç var, öncelikle onlara bakacağız. Ama rakip kim olursa olsun fark etmez. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz ama onun öncesinde Alanyaspor, Erzurumspor maçlarımız var. Maç maç gidip önümüze bakacağız" yanıtını verdi.
"SADECE MALATYA'NIN KAYBI 30 MİLYON"
Bir başka gazetecinin Hedef nedir?" sorusuna ise Gevrek, şu yanıtı verdi: 
"Geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bir daha bu sıkıntıları yaşamamak için bunları tecrübe edindik. Bu senede zor bir sene, kolay değil. Pandemi devam ediyor. Hafta içi maçlar oynayacağız. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar var. Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'deki kulüpler bir protesto yapıyor. Bunun da haklı bir protesto olduğunu düşünüyoruz. Tabii ekonomik anlamda da dengeleri sağlamak gerekiyor. Yayıncı kuruluşun yapmış olduğu indirimden dolayı da sadece Malatya'nın kaybı 30 milyon, bu Anadolu kulüpleri için çok büyük bir rakamdır. Bu sadece bizim değil bütün takımlar için böyle. Tabii ekonomik dengeyi sağlamak önemli, pandemiden dolayı statlara seyirci alınmıyor, gelirlerde ciddi sıkıntı var. Tabii ki hedefimiz olacak. Hedefimiz bu sene ligi en iyi yerde bitirmek ama ekonomik dengeleri de sağlamak zorundayız."
"CUEVA KARO DIŞI VE KARARI TAMAMEN HOCAMIZDA"
Gevrek, kaleci Guido Herrera ile orta saha oyuncusu Cueva'nın durumlarına ilişkin ise "Herrera ile şu anda görüşülüyor. Ayrılmak istiyor, oturup konuştuk. Herrera aslında iyi bir kaleci ama ilk 3 hafta uyum sağlayamadı. Bu süreçte de Abdulsamed çıktı, futbolda böyle şeyler olabiliyor. Şuanda görüşmeler devam ediyor. Kendisi de iyi niyetli, zorluk da çıkarmıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de helalleşerek bir ayrılık olacak. Cueva´yla ilgili de hocanın bir kararı var. Şu anda karo dışı ve kararı tamamen hocamızda. Görüşme oldu ama hoca karar verecek. Cueva önemli bir oyuncu ama burada önemli olan takımdır. Takımda ciddi bir birlik ve beraberlik var. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adil Gevrek'in açıklaması
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-19 19:17:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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