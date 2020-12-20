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Vefa’lı görevliler yaşlıların yüzünü güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe dua eden 70 yaşındaki Remziye Polat: "Onların gönderdiği şeylerle ayakta durmaya çalışıyoruz. Yaşlı maaşı, engeli maaşı birçok ailemizi ayakta tutan para"

İHA

Vefa’lı görevliler yaşlıların yüzünü güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe dua eden 70 yaşındaki Remziye Polat: "Onların gönderdiği şeylerle ayakta durmaya çalışıyoruz. Yaşlı maaşı, engeli maaşı birçok ailemizi ayakta tutan para"

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında vaka sayılarının artması ile birlikte getirilen yeni tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonları uygulanan tam sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokağa çıkamayan ve kimsesi bulunmayan yaşlıların yardımına ise kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları yetişiyor. Malatya'da da Battalgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, hafta sonu tam mesai yaparak yaşlıları yalnız bırakmıyor. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat ile Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi olan Yetimler Kervanı Derneği Başkanı İhsan Çolak, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret ederek gıda paketi verdi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, cuma günü akşam 21.00'de başlayan kısıtlama ile birlikte hafta sonu boyunca önceden tespit edilen 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinleyip gıda paketleri teslim ettiklerini ifade ederek, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Battalgazi Kaymakamımız Abdul Kadir Duran’ın talimatları doğrultusunda annemizin evini ziyaret geldik. Tek başına yaşıyor. İhtiyacının olup olmadığını kendisinden dinleyeceğiz. Annemiz devletimizden razı. Devletimiz büyük bir devlet. Tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını kendi söylüyor. Teyzemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kendisine gıda paketi ve maske vereceğiz. Devletimiz her zaman olduğu gibi yaşlılarımızın yanında olmaya devam edecek” dedi.
Elif Yıldırım, kendisine yapılan yardımdan memnun olduğunu belirterek, “Devletimize teşekkür ediyorum. Gıda paketi getirdiler. Allah devletimizden razı olsun” dedi.
Yetimler Kervanı Derneği Başkanı İhsan Çolak, Battalgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 65 yaş üstü fakirleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Elif Yıldırım teyzemizin sorunlarını dinliyoruz. Kendisine gıda paketi vereceğiz. Kalbi kırıkların dualarını almak hem bizi hem de devletimizi zihinde tutacak. İhtiyaç sahibi olmak ayrı bir şey, isteyememek çok ayrı bir şey. Bizim ablamız istemez. Biz biliyoruz istemeyenlerin evine gitmek, onlara yardım götürmek de devletimize yakışan bir şey. Devletimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Ekiplerin ziyaret ettiği Remziye Polat ise, “Devletimiz ve Erdoğan’ın ömrü uzun olsun. Allah ondan razı olsun” diyerek memnuniyetini dile getirdi. 70 yaşındaki Polat, ”Çocuklarıma ve torunlarıma ben bakıyorum. Kirada oturuyorum. Devletimiz bizi ziyaret ederek gıda paketi veriyor. Allah razı olsun. Çocuklarıma ve torunlarına harçlık verdiler. Odun verdiler, kömür verdiler. Biz de rahat rahat oturuyoruz. Devletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Kürtçe dua eden Polat, “Biz her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dua ediyorum, onların gönderdiği şeylerle ayakta durmaya çalışıyoruz. Yaşlı maaşı, engeli maaşı birçok ailemizi ayakta tutan para. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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