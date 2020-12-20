Malatya Büyükşehir Belediyespor, Tokat Temsilcisine mağlup oldu

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Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Tokat Niksar Belediyespor'a 31 mağlup oldu.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti kazanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, diğer setlerde üstünlüğünü koruyamadı. Malatya Büyükşehir Belediyespor müsabakanın birinci setini 2516 kazandığı maçta, müsabakanın ikinci setini 2521, üçüncü seti 2516 ve dördüncü seti de 2519'luk skor ile önde tamamlayan Tokat Niksar Belediyespor'a 13 yenildi.

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