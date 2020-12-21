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Başkan Güder’den Eskimalatya’daki depremzede ailelerine müjde Güder: “Konutlar nisan ayında teslim edilecek”

İHA

Başkan Güder’den Eskimalatya’daki depremzede ailelerine müjde Güder: “Konutlar nisan ayında teslim edilecek”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte TOKİ tarafından Eskimalatya Yatılı Bölge Okulu’nun yan kısmında yapımı devam eden 472 adet deprem konutunda incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, konutların 2021 yılının Nisan ayında teslim edileceği müjdesini verdi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve muhtarlarla birlikte 9 Temmuz’da Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı’na yer teslimi yapılan, Eskimalatya yatılı bölge okulu yan kısmında yapımı devam eden 25 blokta incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaba inşaatı tamamlanan ve ince işçiliklerin devam ettiği 472 adet deprem konutunda yetkililerden bilgiler alan Başkan Güder, 2021 yılının Nisan ayında evlerin hak sahiplerine teslim edileceği müjdesini verdi.

“Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor”
Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı görevli Harita Mühendisi Emrah Acar, “TOKİ tarafından Eski Malatya’daki deprem konutlarının yapımı devam ediyor. İnşaat safhası yüzde 50’lerde olup 25 blok olarak çalışmalarımız yapılmaktadır. Kaba inşaatı bitmiştir. İnce işçilik çalışmalarımız ve alt yapı çalışması devam etmektedir. Nasip olursa inşallah en kısa sürede teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dünya lider bir cumhurbaşkanımız var”
Türkiye’nin Dünya lideri bir Cumhurbaşkanına sahip olduğunu dile getiren Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener, “24 Ocak’ta depremde ben mahallemde gezdiğim zaman ağlayan gözler gördüm. Ben onlara şöyle söyledim; ‘Ablalarım, ağabeylerim üzülmeyin. Bizim dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var. Allahın izniyle kısa sürede toparlanacağız’ dedim. Hakikaten de ertesi gün Cumhurbaşkanımız Malatya’mıza geldi ve ailelerin yaralarının sarılması için talimat verdi. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Buradaki konutlar diğer illere örnek teşkil edecek”
Kaba inşaatının bittiğine değinen ve Nisan ayı sonunda hak sahiplerine evlerin teslim edileceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Emeği geçen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Milletvekillerimize, emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum. AK Parti’nin farkını buralarda daha iyi görebiliyoruz. Van depreminden sonra yeni bir Van nasıl inşa edildi ise bugün de Malatya’mızda özellikle de Battalgazi’mizde yeni bir Battalgazi inşa ediliyor. Şuan Eskimalatya’nın bulunduğu yerde 472 konutun yapımının yüzde 50 oranda gerçekleşmiş olduğunu öğrendik. Deprem sonrasında evleri zarar gören mağdurların kiraları ödeniyor. Depremzedelerin herhangi bir sorun ve sıkıntıları yok ama biz bir an önce insanların kendi sahip oldukları evlerinde yaşamaları için merkezi hükümet ve biz yerel yönetimler olarak takibini yapıp, bir an önce insanlarımızı konutlarıyla buluşturmak istiyoruz. Allah nasip ederse Nisan ayı sonu Mayıs ayının başı gibi hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de burada yapılan binalar, diğer illere örnek teşkil edecek. Bu süreçte emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Vatandaşlarımıza modern evler yapılıyor”
“Ağlayan gözleri, gülen gözler haline getiriyorsak, ne mutlu bize” diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Deprem sonrasında hasar gören evlerimizin çoğunun yıkımları yapıldı. Yerlerine yeni evlerimizin inşası başladı. Deprem yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Özellikle eski Malatya diye nitelendirdiğimiz Battalgazi’mizin kadim topraklarında depremden zarar gören vatandaşlarımızın evlerini yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD, TOKİ hepsi çok önemli çalışmalar yaptılar. Eskimalatya’da yapmış olduğumuz 25 bloktan oluşan 472 tane dairemizi, 3+1 ve 2+1 olarak planladık. Nasip olursa Nisan ayında teslim edeceğiz. Yaklaşık 125 milyon civarında tutan bu yatırım Eskimalatya’mız da yeni bir merkezin oluşmasına vesile oluyor. TOKİ tarafından vatandaşlarımıza layık modern evler yapılıyor. Bunu yaparken de sosyal donatı merkezlerimizi de beraberinde inşa ediyorlar. Battalgazi’miz için çok önemli bir fırsat oldu. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımız, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, AK Parti İlçe Başkanımıza, TOKİ’ye, AFAD’a, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüze, Valimize ve bütün çalışma arkadaşlarına, muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. YIBO’nun buradaki konutlar inşallah 2021 yılının nisan ayında vatandaşlara teslim edilmiş olacak. Yüce rabbim böyle afetleri milletimize vermesin. Bu afetler sonrasında vatandaşına milletine sahip çıkan böyle güçlü bir devleti ve onun devlet başkanını bize nasip eden yüce rabbime hamt ediyoruz ve inşallah böyle bir afeti bir daha yaşamayız” diyerek sözlerini tamamladı.

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