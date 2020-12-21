Yeni Malatyaspor'da bir çalışanda Covid-19 tespit edildi

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarda yapılan rutin Covid19 testlerinde bir çalışanın sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yönelik rutin olarak gerçekleştirilen korona virüs (Covid19) testlerinin yapıldığı belirtilerek, bir çalışanda sonucun pozitif çıktığı açıklandı. Enfekte olan personelin kulüpte mazemeci olarak çalıştığı ve evinde karantinaya alındığı belirtildi.

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