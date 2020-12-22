Şilan Barajı ile binlerce dönüm arazi suya kavuşacak Bölge muhtarları hem sulama hem de içme suyu için önemli olan projenin hayata geçirilmesini istiyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Şilan deresi üzerinde kurulacak baraj ile bölgedeki tarım alanlarının sulama sorunu çözülecek.

Ülke genelinde kurak bir yılın geçtiği bu süreçte, Battalgazi ilçesine bağlı Yaygın Mahallesi Puluşağı Şilan mezrasında bulunan ve halk arasında Şilan deresi olarak bilinen kaynağın debisinin yüksek olması nedeniyle, vatandaşlar baraj kurulması ile yaklaşık 160 bin dönüm tarım alanlarının da sulanabileceğini söyledi.

DSİ tarafından da bölgede fizibilite çalışmaları devam ederken, barajın bir an önce yapılmasını talep eden mahalle muhtarları, kuraklık çanlarının çaldığı bu dönemde zengin su kaynağının tarım alanlarının sulanması adına değerlendirilmesini istiyor.

6 yıllık su ölçümleri tamamlanan Şilan deresine baraj yapılması noktasında projenin öncülüğünü yapan isimlerden biri olan Mehmet Nuri Alan, 112 metre yükseklikte olması planlanan Şilan Barajı’nın faaliyete geçmesi durumunda Battalgazi ilçesindeki sulama sorununun da büyük oranda ortadan kalkacağını ifade etti.

Bölgedeki su kaynağının içme suyu olarak da kullanabileceğini belirten Alan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MASKİ) de 2017’de bir projesinin yer aldığını söyledi. Bölgede kamulaştırma alanında da sıkıntı olmadığını dile getiren Alan, Şilan Barajı’nın yapılması durumunda üzerinde Hidroelektrik Santrali’nin de kurulabileceğini belitti.

Battalgazi Hacıyusuflar Mahallesi Muhtarı Nevzat Alan ise bölgede bulunan su kaynağının baraj olacak seviyede olduğunu ifade ederek, “Bu suyumuz yılardır boşa akıyor. Bölgede birçok köyde sulama sıkıntısı yaşanıyor. Siyasilerimizden ve yetkililerimizden ricamız biran önce bu barajın yapılarak faaliyete geçmesi” diye konuştu.

Karatepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Karataş da, Battalgazi ilçesinde bulunan Yarımcahan Ovasında yıllardır sulama sıkıntısının yaşandığına dikkat çekerek, “Sadece bu bölgenin çözümü için Şilan Barajının faaliyete geçmesi yeterli olacak. Bu bölgede 20 mahallemiz var, aldığımız bilgilere göre 160 bin dönüm tarım alanında sulama yapılabilecek. Malatyamızda birçok bölgede sulama sorunu çözüldü, sadece bu bölgemizde sulama sorunu yaşanıyor. Allah’ın izniyle siyasilerimiz ve yetkililerimizin de desteği ile bu bölge de sulama sıkıntısının da çözüleceğini inanıyoruz” dedi.

Ramazan Dere isimli vatandaş da suyun şu an en düşük seviyede akmasına rağmen yeterli olduğunu dile getirerek, “Burada resmen deniz akıyor, su debisi yüksek. Bu suyun boşa almasının önüne geçilerek yapılacak baraj ile Battalgazi ilçesindeki tarım alanları suya kavuşabilir. Bölgenin coğrafi şartları da baraj yapılması için oldukça müsait” şeklinde konuştu.

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