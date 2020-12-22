Malatya’da bir mahallede daha karantina sona erdi

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Malatya’da bir mahallede yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle uygulanan karantina sona erdi.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Covid19 vakalarının negatife dönmesi nedeniyle Pacalı Mahallesi'nde karantinanın kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Arapgir ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 4 Aralık 2020 tarihinde almış olduğu kararla Pacalı Mahallesi'nde uygulanan karantina 22 Aralık 2020 tarihinde saat:10.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

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