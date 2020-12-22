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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta kadın kooperatifine önem

İHA

Yeşilyurt’ta kadın kooperatifine önem

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik günü vesilesiyle Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, yöresel eşyalar ve lezzetlerin tanıtım faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine yer tahsisinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, “21 Aralık Dünya Kooperatifçilik gününü öncelikle tebrik ediyorum. Kooperatifimizin bu kadar güzel ve şık bir mekâna sahip olması, Belediye Başkanımızın kadınlarımıza ve üretime verdiği destekle gün yüzüne çıkmıştır. Böylesine güzel çalışmaların başlangıcını yapan, desteklerini esirgemeyen Başkanımızı tebrik ediyorum. Kooperatifimizin kuruluş aşamasında büyük bir özveriyle çalışan Semra Çınar ile Esin Tanrıverdi başta olmak üzere Kooperatifimiz çatısı altında alın teri döken tüm kadınlarımızı kutluyorum. Kadınlarımızın üretime dahil olması ekonomi açısından çok önemlidir. Kooperatifçiliği bu açıdan önemsiyoruz ve destekliyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’da, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimiz için çok özel ve nezih bir mekan tahsisi yaptı. Yeşilyurt’un tüm lezzetlerine burada kavuşabilirsiniz. Tüm Malatyalıları buraya davet ediyorum” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık’a kooperatifçiliğin yaygınlaşması noktasında verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ Malatya ve Yeşilyurt’un tadına doyulmaz birbirinden değerli çok güzel lezzetleri vardır. Bu yöresel lezzetlerimizi planlı ve düzenli bir organizasyonla dünyanın dört bir tarafına ulaştırmak amacıyla Belediyemizin destekleriyle Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurduk. Bayanlarımızın el emeği göz nuru eserlerinin daha nezih ve güzel şartlarda hem tanıtımı hem de satışlarını yapmaları için restorasyonunu yaptığımız Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda kendilerine çok güzel bir konak tahsis ettik. Bayanlarımızın hünerli ellerinden çıkan yöresel eşyalarımız ve lezzetlerimizi burada çok nezih ve güzel bir ortamda hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Kadınlarımızın yanındayız, kooperatif çalışmalarını da destekliyoruz. Kooperatif üyelerimizde bu anlamda çok güzel çalışmaların altına imza atıyorlar. Bundan sonra da bu tür çalışmaların hem boyutunu genişletmek hem de markalaşma ve tescilleşme sürecinde gereken tüm desteği vereceğiz. Yeşilyurt’umuzun birbirinden özel ve değerli yöresel zenginliklerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun bütün güzelliklerinin tanıtılması aşmasında desteklerini bizlerden esirgemeyen, fikir ve önerileriyle yeni çalışmaların yolunu açan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık Hanımefendiye, kooperatifimiz çatısı altında özverili bir şekilde çalışıp, başarılı ve güzel çalışmalarda bulunan Fahri Başkanımıza, Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerimize ayrı ayrı saygılarımı ve şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte çalışarak daha güzel çalışmaların altına imza atacağız. Bu vesileyle 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik gününü tebrik ediyorum ve kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar da “ Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı ve Müzelerimizi ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık’ı, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik günü gibi özel bir günde kooperatifimizde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duymaktayız. Sayın Öznur Çalık’a, yöresel eşyalarımızın ve lezzetlerimizin hazırlanma, paketlenme ve tanıtımına yönelik faaliyetlerimiz hakkında bilgiler paylaştık, güzel lezzetlerimizi ikram ettik. Kooperatif çalışmalarımıza desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Esin Tanrıverdi ise “Hepimizin ablası olan Öznur Hanımı kooperatifimizde ağırlamaktan onur duymaktayız. Bugün 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik günü, böylesine özel ve anlamlı günde gerçekleşen bu güzel ziyaretten dolayı başta Öznur Hanım olmak üzere Fahri Başkanımız Sayın Semra Çınar’a ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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