Battalgazi'de belediye personeline covid-19 testi

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı tedbirlerini en üst seviyede tutan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, salgın kapsamında sahada 7/24 hizmet veren ve hizmet binasında görevli tüm personeline test yaptırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan Battalgazi Belediyesi, hem kendi personellerini hem de halkı korumak amacıyla tüm personelini teste tabi tuttu. Sahada 7/24 hizmet veren tüm personeline hizmet binasında test yaptıran Battalgazi Belediyesi, belediyenin tüm alanlarında ise dezenfeksiyon işlemlerini periyodik olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçe geneline daha sağlıklı ve güvenle hizmet etmek için Covid19 testi yaptıran belediye personelleri, yapılan uygulamadan memnuniyeti dile getirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla testlerin aralıklarla yapıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediyesi iş yeri hekimi Uzman Doktor Talat Turgut, “Battalgazi Belediyesi olarak Başkanımız Osman Güder’in talimatıyla hizmet binasında vatandaşlarımıza hizmet veren ve sahada çalışan tüm personellerimize test yapıldı. Bu testimiz daha geniş kapsamlı bir test oldu. Toplum içerisinde semptomatik vakalarda olabilir veya kişi hasta olduğunu bilmeyebilir. Burada amaç bunların tespitini sağlamak. Pozitif vaka varsa da bunun izole edilmesi. Sağlık il müdürlüğümüzden böyle bir talebimiz oldu. Personelimizin maksimun düzeyde katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Keşke bütün kurumlarda aynı şekilde bunu yapılabilse. İzolasyon açısından daha verimli olur. Bir kişi başka insanlara da bulaştırabildiği için yayılma bu şekilde önlenebilir. Ne kadar çok test yapılırsa yayılma hızının o kadar önüne geçilir” dedi.

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