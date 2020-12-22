2 arkadaşın elleri ve ayakları bağlı yamaçta bulunmasına 4 gözaltı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Uğur K. ile Muzaffer G.'nin husumetli oldukları Mehmet A. ve 3 arkadaşı tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak, dağın yamacında 3 gün bırakılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bulgurlu Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde iddiaya göre, dağ yamacında hayvanlarını otlatan çoban, elleri ve ayaklarından bağlı halde 2 arkadaşı buldu. Çoban, 2 arkadaşın ellerini ve ayaklarını çözdükten sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, bu kişilerin Uğur K. ile Muzaffer G. olduğunu belirledi. Uğur K. ile Muzaffer G., sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü. İfadesi alınan 2 arkadaş, husumetli oldukları Mehmet A. ve 3 arkadaşı tarafından cumartesi günü darbedildikten sonra araca bindirilip, Bulgurlu Mahallesi'nde elleri ve ayakları bağlanarak, bırakıldıklarını ileri sürdü. Olaydan sonra polis ekipleri ise geniş çaplı inceleme başlattı. Uğur K. ile Muzaffer G.'nin ifadesine göre 4 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-22 13:38:55



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