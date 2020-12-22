Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Pacalı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Arapgir'e bağlı Pacalı Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 4 Aralık'ta karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina uygulaması bugün sonlandırıldı. Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Arapgir İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu´nun 04.12.2020 tarihinde almış olduğu kararla Pacalı Mahallesinde uygulanan karantina 22.12.2020 tarihinde saat 10.00´dan itibaren kaldırılmıştır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-22 13:43:40
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