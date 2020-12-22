Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama

Taha AYHAN/ MALATYA (DHA)MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve isimleri açıklanmayan şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskında 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-22 16:14:37
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