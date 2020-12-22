Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından online olarak gerçekleştirilen eğitimlerde 4 derste toplam 78 öğrenciye trafik semineri verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verilme çalışması devam ediyor. Yeni tip korona virüs nedeniyle EBA ve zom üzerinden jandarmanın sorumluluk alanındaki yerlerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere uzaktan trafik semineri düzenlendi. Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında verilen uzaktan eğitim seminerlerinde öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Türkiye'de jandarma tarafından ilk defa formatör ve yol kullanıcısı eğiticisi eğitimi aldırılan trafik personellerinden Astsubay Murat Dilek tarafından icra edilen trafik eğitim seminerlerinden ilk etapta 4 derste toplam 78 öğrenci yararlandı.

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