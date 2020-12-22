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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taraftarlardan öğrencilere tablet desteği

İHA

Taraftarlardan öğrencilere tablet desteği

Malatya’da Efsane Derebeyleri Taraftar Derneği, eğitimlerine uzaktan devam eden ihtiyaç sahibi öğrenciler için kolları sıvadı. Sosyal sorumluluk projeleri için arayışlarını sürdüren dernek yönetimi hayırsever işadamı tarafından temin edilen 20 adet tableti, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.
Korona virüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin devam ettiği süreç içerisinde yardıma ihtiyacı olan öğrencilere iş adamı Ahmet Köse’nin desteğiyle tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Efsane Derebeyleri Taraftar Derneği binasında gerçekleşen etkinliğe, Kaplan 44 Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Kapusuz, dernek üyeleri ve taraftarlar katıldı.
Programda konuşan Efsane Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Emin Ayten “Derneğimizin eğitime olan desteği hayırsever iş adamı Ahmet Köse’nin verdiği katkılarla devam ediyor. Malatyalı genç evlatlarımıza eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için derneğimizde tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk projemize destek sağladığı için değerli iş adamımıza çocuklarımız ve aileleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin eğitimine verdiği destekten ötürü bizler çok mutlu olduk. Malatyalı iş insanlarımızın desteğini alarak sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Efsane Derebeyleri Derneği’nin Malatya’nın öz değerlerine sahip çıkmak amacıyla kurulduğunu anımsatan Emin Ayten , “Öncelikli hedefimiz; geçtiğimiz yıllarda boş tribünlere karşı maçlarını oynayan Yeni Malatyaspor’un maçlarını daha çok taraftar gelmesini sağlamaktı. Tribünlere heyecan getirdik. Pandemi sonrasında tribünler yeniden taraftarlara açıldığında üyelerimizin desteği ve Malatyalı sporseverlerin ilgisiyle 27 bin 44 kişilik stadı ağzına kadar dolduracağız. Pandemiden önce bu rakamlar herkesin bildiği üzere 45 binli rakamlardaydı. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve sporu sevdirmek amacını misyon edindik. Sağ olsun iş insanı Ahmet Köse derneğimizin kurulduğu ilk gün bizleri arayarak her zaman sosyal projelerde destek olacağının sözünü verdi. Durumu iyi olmayan çocuklarımıza maddi manevi destek oldular. Son olarak ilk etapta 20 adet tableti gençlerimizle paylaştık. Sonraki etaplarda bu sayı giderek artacağına inanıyorum. Yaz aylarına doğru okullar açıldığında okullarımızı ziyaret edeceğiz. Sarı kırmızılı formalarımızı dağıtacağız. Aynı zamanda kitap ve bilgisayar kampanyalarımız olacak. Derneğimizin kuruluş amacı gençlerimize destek olmaktır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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