Hayvan yetiştiricilerine maske dağıtıldı

Canlı Hayvan Pazarın ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın pandemi sürecinde hayvan yetiştiricileri ile bir araya gelerek maske dağıttı.

Birlik Başkanı İhsan Akın, hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek, maske hediye etti. Hayvan yetiştiricilerin sorunlarını da dinleyen Akın yetiştiricilerin sorunlarını bildiklerini ve bu konuda yetkililerden destek beklediklerini belirterek, "MALET ve tüketim yerlerinin açık olması vere buranın kapalı olması buradaki yetiştiriciler için büyük bir sıkıntı. Yetkililerde bu konuda yardımcı olması lazım. Burada hijyen ve sosyal mesafe kuralarını en iyi bir şekilde uyum gösteriliyor. Bakıyoruz daha kalabalık olan yerler açık burası açık değil, buranında Cumartesi ve Pazar günleri açık olması lazım. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bizler her zaman üretmeliyiz. Bazen bakıyoruz ki bazı fırsatçılar bu fırsatı ranta çevirme çalışıyorlar arpaya, yeme, samana zam yapıyor bir bakıyorsun bin 200 lira olan arpa 2 bin lira olmuş, bu konuda yetkililerin dikkatli olması lazım. Buraya gelip ziyaret edip sorunları dinlesinler. Dünyayı saran bir hastalık var covid 19 dikkat etmemiz lazım, her türlü önlemimizi alacağız ama üretmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hacı Bayram Demez isimli çiftçi ise, pandemi sürecinde işlerin yüzde 70 gibi düşüş yaşandığını belirterek, "Şuanda arpa normalde bin lira ama 2 bin lira arpa alıyoruz. Çünkü arada stokçular var. Bunda dolayı çok mağdur oluyoruz. Ette düşüş var ama saman bakıyoruz fiyatı hep yükseliyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı var ama MALET, kasaplar açık burası kapalı. Burası adak ve kurban yeri bizim işlerimiz zaten hafta sonu oluyor" diye konuştu.

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