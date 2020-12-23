Halılar resim ile anlatılıyor

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Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen "Halı'nı Anlat" başlıklı online sergi ilgi görüyor.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen "Halı'nı Anlat" başlıklı çevrim içi ulusal jürili karma sergi 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

Çeşitli üniversitelerden gönderilen çalışmaların jüri değerlendirmesi sonucu 60 eserden oluşan sergiye ait seçkiler ile eserginin kataloğuna https://esergi.inonu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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