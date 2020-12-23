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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Ticaret Borsası kalitesini taçlandırdı

İHA

Malatya Ticaret Borsası kalitesini taçlandırdı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) kurumsal yapısını “TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgesini alarak taçlandırdı.
MTB Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret Borsası’nın Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından yapılan denetimler sonunda “TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgesini aldığını ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin de devam ettiğini bildirdi. TS ISO 10002 Belgesinin üyelerini ya da müşterilerini memnun etmeyi, onların beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen kurum, kuruluş veya firmalara verildiğini kaydeden Başkan Özcan açıklamasında şunları söyledi:
“Borsamız için bu yıl çok hareketli geçti. İç ve dış denetimlerle verilen hizmetin kalitesinde belgelendirme yoluna gittik. TSE’nin borsamızda yaptığı denetim sonucunda mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin devamı sağlanmıştır. Buna ilave olarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi de alınmıştır. Borsamız bu belgeyle üye memnuniyetinin artırılması noktasındaki hizmetlerini kalite yönetim sistemi bünyesinde güvenceye almış oluyor.
Bu belgeyle; üyelerimizden borsamıza yapılan geri bildirimlere dayanarak verdiğimiz hizmetin kalitesini üst noktalara taşımış olacağız. Memnuniyet, talep, öneri ve şikâyet bildirimleri için kaynak sağlayarak, hızlı, etkin ve kaliteli hizmet anlayışımızı pekiştireceğiz. Borsamıza ulaşan geri bildirimler daha sistematik olarak şeffaflık ve objektiflik esasıyla ele alınacak.”
Özcan, “MTB üyelerinden aldığı güçle geliştirdiği projeler ve üyelerine yaptığı hizmetlerle örnek bir kurumdur. Bu güçlü yapı borsamıza, üyelerimizin menfaatlerini koruyacak güçlü, kurumsal bir sistemle çalışma sorumluluğu yüklemektedir. Bu belge, üyelerimize hizmet verme ve menfaatlerini koruma noktasında kurumsal yapımıza güç katacaktır.
Yine Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından yapılan denetimler sonunda COVİD19 salgınının görüldüğü günden itibaren aldığımız önlemlerle başta çalışanlarımız olmak üzere üyelerimiz ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak adına attığımız adımlar sonucu Malatya Ticaret Borsası olarak TSE COVİD19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni, Eylül ayında aldık” ifadelerini kullandı.
TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz ise Malatya Ticaret Borsası’nın, şikâyet öneri ve görüşlere önem verdiğini belirterek, “ Her bir üyenin görüşünü dikkate aldığını sürece sahip olduğunu belgelendirmek için TSE tarafından denetlenmiştir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu belge ile hizmette üye memnuniyetinin borsa için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. TSE olarak emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Kalite belgeleri, TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından, Özcan’a takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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