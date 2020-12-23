Pandemide düzenli fiziksel aktivite önerisi

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi döneminde genelde evde kalan vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite önerisi yapıldı.
Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de daha fazla ilerlememesi için önlemler alınan Covid19 nedeniyle gerek 21,0005,00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve gerekse hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşların kilo almaması ve sağlık sorunu yaşamaması için önerilerde bulunuldu.
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, “Düzenli fiziksel aktivite yaparak ve hareketli bir yaşam benimseyerek hem sağlıklı kilonuzu koruyun hem de obeziteden korunun” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.