Türkiye’nin 5'inci AVM Kütüphanesi Malatya’da açıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "E-kitap üzerinden bir portal hazırlığımız var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin 5'inci AVM Kütüphanesi Malatya’da açıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "E-kitap üzerinden bir portal hazırlığımız var"

İHA

Türkiye'nin 5'inci alışveriş merkezi kütüphanesi Malatya Park AVM'de kitapseverlerle buluştu. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bu arada ekitap portal hazırlığının da olduğunu söyleyerek, "İnsanlar bulundukları noktalardan istedikleri kitaba ekitap üzerinden ulaşabilecekler" dedi.

Türkiye’nin 5'inci AVM Kütüphanesi Malatya’da açıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "E-kitap üzerinden bir portal hazırlığımız var"

Türkiye’nin 5’inci alışveriş merkezi kütüphanesi Malatya Park AVM’de kitapseverlerle buluştu. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bu arada ekitap portal hazırlığının da olduğunu söyleyerek, “İnsanlar bulundukları noktalardan istedikleri kitaba ekitap üzerinden ulaşabilecekler” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği AVM kütüphanelerinde 5’inci kütüphane Malatya’da açıldı. Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi iş birliği ile açılan kütüphane 209 metrekare alanda, 5 bin eser ile hizmet verecek. Okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla alışveriş merkezi kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar, başka bir AVM kütüphanesine iade edilebilecek.
Kütüphanenin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra çok sayıda davetli ve kitapseverler katıldı.
Programın açılışında konuşan Malatya Park Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, gençliğin nitelikli olarak yetişmesinin önemine değinerek, “Bugün burada açılışını yaptığımız kütüphane, ben inanıyorum ki Malatya’nın gençlerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Ve bu gençlerimizin nitelikli donanımlı yetişmesine de çok büyük katkıda bulunacaktır” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür vekili Ali Odabaş ise Halk Kütüphanelerinin sayılarını arttırmadan öte kütüphanelerin çeşitliliğini ve verdikleri hizmeti arttırma yoluna gitmeye başladıklarını söyledi. Odabaş, geçen yol havaalanı ve gar kütüphanelerinin ardından bu yılda AVM kütüphaneleri projesini hayata geçirdiklerini ve bugün Malatya’da 5’inci kütüphaneyi hizmete açtıklarını dile getirdi.
Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yeni kütüphanelerin açılmasının önemine değinerek, “İnsanların toplu olarak yaşadıkları alanlarda da okuma salonlarını yaygınlaştırmak çok önemli. Bugün insanların sık uğradıkları, alışveriş yaptıkları, dinlendikleri bir mekanda okuma alanlarının olması, o ülkenin, şehrin, toplumun hangi seviyede olduğunun en temel seviyede olduğunun göstergesidir” ifadelerine yer verdi.
Malatya Valisi Aydın Baruş da bilgiye ulaşma çabasının yegane temellerinden birinin kitap okumak olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte kitap okuma imkanına, kütüphanelerimizde ulaşabiliyorduk. Çünkü önceden kitapların toplu olarak bulunduğu yegane yerler kütüphanelerdi. Kişisel olarak bu kitapları edinmede büyük zorluklar çekiyorduk. Ama bugünün dünyasında artık hem yazılan kitapların edinilebilmesi açısından hem de dijital ortamda fikirlerin öğrenilebilmesi açısından çok geniş imkanlara sahibiz” dedi.
Programda son olarak söz alan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’da bakanlık olarak en önemli görevlerinin tarihi kazılar, eski eserlerin restorasyonları ve yazma eserler genel müdürlüğü faaliyetleri olduğunu ifade ederek “Burada kültürel hafızamızın kodları var. İnsanoğlu geleceğinin hikayesini ancak geçmişin hikayesini hatırlayarak inşa eder” dedi. Kitap ve kütüphanesiz bir dünyanın düşünülmesinin mümkün olmadığını belirten Demircan, “Çok çeşitli kitapları insanlarla buluşturmak lazım. Bu ara ekitap üzerinden bir portal hazırlığımız var. Yani insanlar bulundukları noktalardan istedikleri kitaba ekitap üzerinden ulaşabilsinler diye. Halk kütüphanelerinin hedefinde bütün millet var, halka ulaşabilmek gerekir. Günümüzde çarşı anlayışımız değişti, daha konforizm beklentisi var” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte AVM Kütüphanesi okurlara açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demircan, ‘covid-19 günlerinde yaşam’ sergisinin açılışını yaptı Çınar: “Covid-19’un etkilerini sanatın etkileyici yönüyle ön plana çıkarttık”
YEREL HABERLER Demircan, ‘covid-19 günlerinde yaşam’ sergisinin ...
Enerji nakil kablosu çalan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Enerji nakil kablosu çalan zanlı yakalandı
Malatya'da esnafa destek kampanyası işlere olumlu yansıdı
YEREL HABERLER Malatya'da esnafa destek kampanyası işlere olumlu ...
Malatya Ticaret Borsası kalitesini taçlandırdı
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası kalitesini taçlandırdı
Eğitimde verimlilik konferansı
YEREL HABERLER Eğitimde verimlilik konferansı
Organik Tarım Desteklemeleri müracaatları başladı
YEREL HABERLER Organik Tarım Desteklemeleri müracaatları başladı
Battalgazi Belediyesi’nde kameralı denetim dönemi
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nde kameralı denetim dönemi
Yeşilyurt’ta, Sarıkamış şehitleri anıldı Çınar: “Sarıkamış şehitlerini asla unutmadık, unutmayacağız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta, Sarıkamış şehitleri anıldı Çınar: ...
Halılar resim ile anlatılıyor
YEREL HABERLER Halılar resim ile anlatılıyor
Hayvan yetiştiricilerine maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Hayvan yetiştiricilerine maske dağıtıldı
2'nci Ordu Komutanının eşi vefat etti
YEREL HABERLER 2'nci Ordu Komutanının eşi vefat etti
Gezmek için yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 8 kız çocuğu bulundu
YEREL HABERLER Gezmek için yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 8 ...
Malatya'da Yurttan kaçan 7 kayıp kız bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da Yurttan kaçan 7 kayıp kız bulundu
Malatya'da yurtta kalan 7 kız çocuğu kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Malatya'da yurtta kalan 7 kız çocuğu kayıplara ...
Malatya'da otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Malatya'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Taraftarlardan öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Taraftarlardan öğrencilere tablet desteği
Milletvekili Kahtalı'dan CHP tepkisi
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan CHP tepkisi
Sümer Park’ta ikinci etap yenileme çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Sümer Park’ta ikinci etap yenileme çalışmaları ...
78 öğrenciye trafik semineri
YEREL HABERLER 78 öğrenciye trafik semineri
Keskin’den esnafa pozitif ayrımcılık talebi
YEREL HABERLER Keskin’den esnafa pozitif ayrımcılık talebi
Malatya'da akrabaların arazi kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da akrabaların arazi kavgası: 4 yaralı
Horota’nın turizme kazandırılması projesi kabul edildi
YEREL HABERLER Horota’nın turizme kazandırılması projesi kabul ...
Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X