Bakan Yardımcısı Demircan Millet kütüphanesi inşaatında inceleme yaptı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcıları ile birlikte Millet Bahçesi içerisinde yapılacak olan Millet Kütüphanesi çalışma alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisi sırasında bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mızın bütün hemşerilerine hitap eden, bu anlamda değerli Valimizle ve sizlerle kurmuş olduğumuz koordinasyon neticesinde burada bulunan lisenin başka bir yere taşınması ve yapımının Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Bu alanın Kütüphane olarak yapılması ve altında 200 araçlık otopark ve yaklaşık 15.500 metre kapalı alanı olan hakikaten şehir mimarisine bizim genel kültür yapımıza uygun ve şehrimizin insanlarının yaralanabileceği bir kütüphane temeli atılmak üzere şuanda hazırlıklar yapılıyor. Kış olmasına rağmen çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu alandaki çalışmalar herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 15 ay içerisinde inşallah güzel bir kütüphaneyi Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bu konuda bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına Büyükşehir Belediyesi olarak teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu konuda diğer yardım eden eş finansman sağlayacak olan Spor Toto Başkanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ’da burada desteği var. İnşallah çevre düzenlemeleri ile birlikte, kütüphanenin iç donanımıyla birlikte güzel bir kütüphane olacaktır diyorum. Bu Yeşil Kuşak kapsamı içerisinde ve Millet Bahçesi içerisinde olan bu kütüphane amacına uygun bir şekilde de Malatya halkı tarafından da sevilerek kullanılacak ve gidilecek bir mekân olacak. Şimdiden bu kütüphanemizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizlerin desteklerinizden dolayı da sizlere müteşekkir olduğumu ve teşekkür ettiğimi belirmek istiyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından temel atma çalışmaları yapılan Millet Kütüphanesinin kazı alanında bulunduklarını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, “Burası Battalgazi ilçemizin merkezi yerlerinden birisi, Hürriyet Parkı’nın devamı ve Millet Bahçesinin içerisinde yer alacak olan bir alan. Bildiğiniz gibi halk kütüphanesi uzun süreden beri Malatya’nın ihtiyacı olan bir yatırımdı. Bu yatırımın gerçekleşmesinde tabi ki Büyükşehir Belediyemizin çok önemli, değerli katkıları var arsanın temin edilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yardımlarını temin edilmesi çok değerli çabaları vardı. Bizlerde bu yatırımın gerçekleşmesinde naçizane katkılarımız olduysa mutluyuz ve bunları sağlamaya çalıştık. Bugün bu alanda yatırımın gerçekleşmesi Malatya’nın gençleri ve çocukları için gerçekten büyük bir imkân sağlayacak. Kütüphanemizin kapalı alanı yaklaşık on bin metre kare, kaplı otoparkıyla birlikte yaklaşık on beş bin metre kare çok iyi bir alan. Burada hem Kültürel aktiviteler gerçekleştirilecek hem de gençlerimiz ve çocuklarımız rahat ve ferah bir ortamda sosyalleşme anlamında güzel bir imkâna kavuşacak. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum, inşallah en kısa sürede kısa sürede tamamlanır ve Malatya Halkının hizmetine sunulur. Buradan da Sayın Bakan Yardımcımızın nezdinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür diyorum” dedi.

Kültürsüz ve sanatsız bir şehir düşünmenin mümkün olmadığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise “Kültür Hayatını, Sanat hayatını şekillendiren en önemli kurumların başında kütüphanelerimiz geliyor. Çocuklarımızın hem ders çalışma alanları, hem yetişkinlerle birlikte kitapla, Kültürle Sanatla buluşma noktaları, dolayısıyla her şehirde böyle büyük geniş kapsamlı bir kütüphane yapma ideali Kültür Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden biri. Malatya Büyükşehir’imiz olarak böyle bir ihtiyacın olduğunun hep birlikte farkındaydık, Sayın Cumhurbaşkanımızın Millet Bahçeleri düşüncesi ile birlikte şehirlerimiz merkez noktalarında çevreyi tahkim eden aynı zamanda bunu Kültürle buluşturan bir anlayışının çok güzel bir örneğini Malatya’mızda görüyoruz. Değerli Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın, Valimizin önderliğinde şehrin merkezinde böyle önemli bir çekim alanının ortak noktasında bir kütüphanenin inşa edilmesi hele ki mimarisi noktasında güzel bir mimari, çok beğendik hep birlikte bunları kamu kurumlarıyla, değişik Bakanlıklarımızın ve Kültür Bakanlığımızın destekleri ile birlikte değerli Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın liderliğinde yapılıyor olması hepimizi gururlandırıyor. İnşallah hep birlikte hem kütüphanesiyle hem çevresiyle güzel bir imza olacak. Burada Büyükşehir Belediyesi Başkanımız farklı şeyler müzeler düşünüyor. İşte Kültür budur sanat budur. Malatya’nın tarihinden, köklerinden beslenerek geleceğin inşası buralarda olacaktır diyorum. Emeği geçen herkesi kutluyor ve alkışlıyorum” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Millet Bahçesindeki programın ardından beraberindeki heyet ile birlikte Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Taşhoron Kilisesine geçerek Gürkan’dan bilgiler aldı.

