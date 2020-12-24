Karda kayan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Malatya’nın Darende ilçesinde karda kayan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesi Yenipınar Mahallesi Güney mevkiinde meydana geldi. Mustafa Altuntop’un kullandığı 59 YP 947 plakalı Broadway marka otomobil kar nedeniyle yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrasında, sürücü ile otomobilde bulunan Gazi Altuntop 112 ambulansıyla ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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