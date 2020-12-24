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Malatyalı Araştırmacı Yazar Adnan Işık, yeni tip korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Covid19 teşhisinden sonra evinde tedavi gören ve durumu ağırlaşınca İstanbul’da hastaneye kaldırılan Adnan Işık (88), hastanede vefat etti.

İstanbul’da yaşayan ve 2 çocuk babası olan Adnan Işık’ın cenazesi, İstanbul Çekmeköy Baklacı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

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