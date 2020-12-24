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Yeşilyurt’taki Kur’an Kursu inşaat çalışmaları Çınar: “Hayırlar kalıcı, ömürler geçicidir”

İHA

Yeşilyurt’taki Kur’an Kursu inşaat çalışmaları Çınar: “Hayırlar kalıcı, ömürler geçicidir”

Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Müftüsü Veysel Işıldar, Yakınca Mahallesinde Yeşilyurt Belediyesine ait 3.200 metrekarelik alanda hayırsever işadamı Ekrem Kurel tarafından yaptırılan Cebrahil Kurel Kur’an Kursu binasında incelemelerde bulundu.
Kur’an Kursu’nun yapım aşamasında destek veren herkese teşekkürlerini sunan hayırsever işadamı Ekrem Kurel, “ Pandemi dolayısıyla yapım işleri azda olsa aksayan Kuran Kursumuzun kaba inşaatını Allah’a şükürler olsun ki tamamladık. Bugünde binamızı ziyaret eden Sayın Valimiz ve diğer misafirlerimiz bizlere onur verdiler. Binamızın yapım aşamasında desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere İl Müftümüz Sayın Veysel Işıldar’a, aileme ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Hayırsever işadamı Ekrem Kurel’e Yeşilyurt’a kazandırdığı Kur’an Kursu’ndan dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Burası Yeşilyurt Belediyemize ait 3.200 metrekarelik bir arazimizdi. Geçtiğimiz yıl işadamımız Ekrem Kurel ile görüştüğümüzde kendisi ‘ Bir yılda buraya Kuran Kursunu yaparım’ diye söz vermişti. Bizde ‘Bu hayırlı hizmeti Yeşilyurt’a kazandırırsanız, bizde seve seve buranın arsasını tahsis ederiz’ demiştik. Onlar verdiği sözü yerine getirince bizde sözümüzü yerine getirdik. 90’a yakın hafızlık öğrencimizin eğitim göreceği çok modern ve nezih alanlara sahip güzel bir Kuran Kursunun Yeşilyurt’ta hizmete girecek olması hepimizi sevindirmiştir. Hayırlar kalıcı, ömürler geçicidir. Konferans salonu, sınıfları, yemekhane ve sosyal donatılarıyla her yönüyle günümüz şartlarına uygun güzel bir Kuran Kursuna kavuşmuş olacağız. Gelecek nesillerimize güzel ve hâyırlı eserler bırakabilirsek ne mutlu bize. Dinimize ve Kuranı Kerimimize hizmet edecek alanlarımızın çoğalması içinde bizlerde tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Dini, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı nesillerin yetişmesi içinde desteklerimiz bundan sonra da sürecektir. Emeği geçen başta hayırsever işadamımız Ekrem Kurel başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Cebrahil Kurel Kuran Kursunda hafızlık eğitimi gören çocukların güzel ve kaliteli alanlarda eğitim alacaklarını ifade eden Vali Aydın Baruş, “ Bu hayırlı hizmete vesile olan başta hayırsever işadamı Ekrem Kurel olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Bu tür eserler, bir insanın sadece hayatında değil vefat ettikten sonra da hâyrı devam edecek hizmetlerdir. Dolayısıyla böylesine hayırlı hizmetler yapan hayırseverlerimizi ve işadamlarımızı takdir etmek gerekiyor. Hayırsever işadamımız Ekrem Bey, buranın eğitim faaliyetlerine başlamasıyla birlikte çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde hem eğitimlerini almaları hem de barınmaları içinde gereken desteği verecektir. Kuran Kursumuz tam olarak bittiği zaman Diyanet Vakfımıza devri yapılacak olup, Diyanet Vakfımızın gözetiminde Kuranı Kerim öğreticilerimiz ve okullardan gelecek olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimize gerekli olan derslerini verecekler. Buradan ülkemize ve kentimize çok değerli hizmetler ve fikirler üretecek gençler yetişecektir. Kuran Kursunun yapımında katkısı olan herkes bu hayırdan yararlanacaktır, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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