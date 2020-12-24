Malatya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma Ö. (56) yönetimindeki 44 LY 523 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek istediği sırada karşı yönden gelen Bayram Ş. (29) yönetimindeki 44 ACC 875 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan Bayram Ş.'nin kullandığı otomobile, arkadan gelen Yakup A. (28), yönetimindeki 44 BH 628 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-24 21:34:41



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