Doğu turizmi ve sanayisine 18 yeni proje

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de turizm ve sanayinin geliştirilmesi adına 18 proje hayata geçirilecek.

Doğu Anadolu’da Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı sonuçlarını açıkladı. FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, bölgede sosyoekonomik gelişime katkı sağlamaya yönelik projeler yürüttüklerini ifade ederek, Malatya ve Elazığ’da üretim ve dış ticaret kabiliyetlerini artıracak fiziki ve hizmet altyapılarının güçlendirileceğini söyledi. Bölge sınırları içerisinde bulunan Yukarı Fırat Havzası’nın turizm markalaşması ve turizm destinasyonlarının geliştirilmesinin de amaçlandığını ifade eden Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından bu yana bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.

Bu çalışmaları büyük bir titizlik ve özveriyle yürüttüklerini kaydeden Yoğunlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün de destekleriyle illerimizdeki paydaşlarımızla birlikte inşallah bölgemizi daha ileri bir noktaya taşımak için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Son 11 yılda toplam 799 projeyi destekledikleri ifade eden Genel Sekreter Yoğunlu, bu projelere sağlanan ve sağlanacak olan toplam desteğin ise 2020 yılında 420 milyon TL olduğunu belirti. Yoğunlu, projelerin toplam bütçesinin ise 704 milyon TL'ye ulaştığını dile getirdi.

Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek 18 projeye tahsis edilen toplam kaynağın 16,5 milyon TL olduğunu belirten Yoğunlu, bu projelerle bölgeye ise yaklaşık 24 Milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Destek programı kapsamında Malatya’dan 7, Elazığ ve Tunceli’den 5, Bingöl’den ise 1 proje destek almaya hak kazandı.

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