Yeni Malatyaspor’un iç saha karnesi rakiplerini korkutuyor

Yeni Malatyaspor, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 9 iç saha maçını da kaybetmedi.

Süper Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı maçları kaybetmiyor. Malatya ekibi, bu sezon ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu başarısını sürdürerek oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. Sarısiyahlılar, 6 maçta 14 puan toplayarak ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanırken, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırıp, kalesinde ise 3 gol gördü.

Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Antalyaspor'u 10, Gençlerbirliği'ni 21, Denizlispor ve Kasımpaşa'yı da 20’lık skorlarla mağlup etti. Sarısiyahlı ekip, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile ise 11 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, sahasındaki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında da Artvin Hopaspor, Etimesgut Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek saf dışı bıraktı.

Sahasında yenilgisi bulunmayan sarısiyahlılar, bu serisini hafta sonu oynayacağı Erzurumspor maçında da sürdürmek istiyor.

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