Başkan Çınar, temizlik ve yol yenileme hizmetlerini inceledi Çınar: “Dört koldan çalışarak ilçemizi baştan aşağıya güzelleştiriyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde devam eden hijyen ve dezenfektan çalışmalarının yanı sıra araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek adına gerçekleşen yol yenileme hizmetlerini yerinde inceledi.

Mahallede gerçekleşen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, "Yeşiltepe’mizin en büyük mahallelerinden olan Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde, Yeşilyurt Belediyemizin Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, temizlik ve yol yenileme hizmetlerini sürdürüyorlar. Belediye Başkanımızın mahallemize verdiği büyük önemden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutlarımızın yanı sıra yakın zamanda hizmete girecek olan Semt Pazarımızla burası cazibe merkezi haline dönüştü" diye konuştu. Yeşilyurt’ta ki hizmetlere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pandemi ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek adına Yeşilyurt’un her noktasında temizlik faaliyetlerini artırdıklarını ifade ederken, Yeşiltepe bölgesinde hayata geçirdikleri yatırımlarla bölgenin yaşam seviyesini artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ekiplerin büyük bir özveriyle dönüşüm hizmetlerini gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Başkan Çınar, "Temizlik İşler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bir yandan temizlik diğer taraftan da ulaşım ağının daha konforlu hale gelmesi adına yol yenileme ve sıcak asfalt serimlerini sürdürüyorlar. İlçemizin her noktasında olduğu gibi bu bölgemizde de ‘Çevre Dostu Belediyecilik’ anlayışından yola çıkarak toplum ve insan sağlığını koruyacak her türlü önlemi almaktayız. Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, çevre sağlığının korunmasına yönelik kaldırımları ve yolları baştan aşağıya temizleyip dezenfektan ederken, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarımızda alt yapı çalışmaları tamamlanıp kazı işlemleri sona eren eski Afet Evleri bölgemizde ki yollarımızı tam kaplamalı sıcak asfalt ile modernize ediyorlar. Hoca Ahmet Yesevi mahallemiz son dönemlerdeki gerek kentsel dönüşüm projelerimiz gerekse de diğer yatırımlarımızla hızla gelişmektedir.386 daire ve 6 dükkandan oluşan Kentsel Dönüşüm konutlarımız ve yapımı devam eden Semt Pazarımızla burada yeni bir yaşam alanı kurmaktayız. Bütün yatırımlarımızı bir bütün halinde sürdürüp, ihtiyaç duyulan hizmetleri de teker teker gerçeğe dönüştürmekteyiz. Hem yağışlar hem de aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızın standardını kaliteli ve güzel yatırımlarla artırmak adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu çalışmalarımızın başarıyla gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Mahalle Muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek tüm yaşam alanlarımızda olduğu gibi burada da geleceğe yönelik güzel eserler kazandırıyoruz. Yeşilyurt’umuzun bütün yaşam alanlarının aynı düzeyde gelişmesi ve değişmesi adına muhtarlarımız ve hemşerilerimizle birlikte birlik ve beraberlik ruhuyla çalışıyoruz. 2021 yılında da çalışmalarımızı artırarak daha güzel, daha kalıcı ve daha nitelikli yatırımlarımızı Yeşilyurt’lularla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

