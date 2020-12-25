Tüfenkci’den kanun teklifi değerlendirmesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifini uluslararası hukuka uygun olarak hazırladıklarını bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündemine gelen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile ilgili değerlendirmeleri ve dile getirilen eleştirilere AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci cevap verdi. Teklifi hazırlayan isimlerden biri olan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yaptığı değerlendirmede kanun teklifine yönelik eleştirilere cevap verdi. Bu teklifi, OECD bünyesindeki FATF’nin önerdiği gibi uluslararası hukuka uygun olarak hazırladıklarını ifade eden Tüfenkci, “Bu kanun, Türkiye’nin elini güçlendirecek” dedi. Kanun teklifi ile sadece terörizmle mücadele edilmeyeceğini aynı zamanda dernekler üzerinden kara para aklanması ile ilgili konuların da düzenleneceğine dikkat çeken Tüfenkci, "Daha önce de Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın dernekleri kapatmaya varan yetkileri vardı. Şimdi bunları kurallara bağlayarak yasalar anlamında denetimlerini de yaparak düzenlemeler getiriliyor" ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin düzenlemeleri Avrupa’ya göre daha yumuşatılmış”

FATF tarafından da istenen düzenlemelerin İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde yürürlükte olduğunu söyleyen Tüfenkci, alınacak kararlardaki yargı denetimine dair de şunları aktardı:

“Alınan kararlar savcı ve hâkim denetimine tabii olacak. Ancak özellikle terörün finansmanı noktasında, mahkeme kararı almadan daha hızlı hareket edebilmek adına idari eylem olarak vurgulanan birtakım hususlar vardı. Türkiye’den de bu noktada bir çalışma yapması istendi. Bu tamamen teknik bir düzenleme. Hatta Türkiye’nin düzenlemeleri Avrupa’ya göre daha yumuşatılmış. İngiltere, Belçika, Almanya ve Fransa’da bu düzenlemeler çok daha sert bir şekilde uygulanıyor. Diğer Avrupa ülkelerine bu konuda bir yaptırım olmadı ki bize olsun.”

Bu yasa ile idari anlamda daha hızlı karar alıp uygulama yetkisinin elde edileceğini belirten Tüfenkci, bu sayede FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile daha güçlü mücadele edilebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.