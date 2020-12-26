Malatya’ya tabletlerin bir bölümü ulaştı

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tamamı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 1930 adet tablet bilgisayar seti ve ücretsiz internet için gerekli olan SIM kartlar Malatya’ya ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca dağıtılacak olan 500 bin adet tablet bilgisayar seti (TBS) üçüncü faz dağıtım töreni ekonferans yolu ile gerçekleştirildi. Malatya’nın da yer aldığı 38 İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 3’üncü fazla birlikte 266 bin 500 adet tablet bilgisayar seti teslimatı yapıldı.

Tablet dağıtımı için öğrenci listeleri okullardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine buradan da İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığınca da tablet dağıtımı yapılacak öğrenci listeleri belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak olan tablet bilgisayar seti verilecek öğrenci isimleri belirlenirken; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan yardım alan öğrenciler öncelikli olmak kaydı ile yüz yüze eğitim yapıldığı dönemdeki öğrencilerin başarı ve devamsızlık durumuna ek olarak öğrencilerin kardeş sayısı da etkili oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı bu kriterlere göre öğrenci isimleri belirlenerek, Malatya’da dağıtımı yapılmak üzere 5 bin 790 kişilik isim listesini gönderildi. Bu kriterler kapsamında ilk parti dağıtılacak olan 1930 adet tablet bilgisayar seti ve ücretsiz internet için gerekli olan SIM kartlar Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştı.

Tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teslim edilecek. İlçe Müdürleri ise tabletleri öğrencilere ulaştıracak.

Bakanlıkça gönderilen tabletler önümüzdeki hafta içerisinde okullara ulaştırılarak belirtilen listedeki öğrencilere dağıtılacak.

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