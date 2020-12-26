Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya'da da uygulanan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uydukları görülüyor.

Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında bu hafta sonu da 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün akşam 21.00 itibariyle başlayan ve Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama nedeniyle Malatya sokaklarında yaşanan sessizlik devam ediyor. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Malatyalıların sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uydukları görülüyor.

Malatya merkezdeki İpek ve Kışla caddeleri ile Kanal Boyu Caddesinde sessizlik hakim oldu. Polisler şehir merkezinde trafikte denetim yaparken, izin belgesi ve görevlilere geçiş izni veriyor.

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