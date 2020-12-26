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Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor Çınar: “Gönül belediyeciliği hizmetlerimizle, paylaşım kültürümüzü canlı tutuyoruz”

İHA

Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor Çınar: “Gönül belediyeciliği hizmetlerimizle, paylaşım kültürümüzü canlı tutuyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan toplam 3 bin 600 adet kıyafetin yer aldığı yardım kolilerini Salköprü, Çavuşoğlu, İlyas ve Bentbaşı Mahalle Muhtarlarına teslim etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte‘sosyal yardım’ programında bir araya geldi. Sosyal yardımlar ve diğer hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Salköpü Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, “ Belediye Başkanımızın gayretli ve özverili çalışmalarını takdirle karşılıyoruz ve başarılarının devamını dileriz. Mahallemizde ki camimiz ağır hasarlı olduğu için yıkıldı, yeriyle ilgili sorun çözülmedi, mahkemeye verildi, en az üç yıl sürer, bizlerde Belediye Başkanımızdan cami yapılmasını istedik. Tabii ki bu durum Başkanımızın elinde olan bir şey değil, ancak kendisi de cami sıkıntımızın çözüme kavuşması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi. İnşallah bölgemize ve mahallemize yakışan güzel bir camiyi hep birlikte yapacağız. Başkanımız ayrıca bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere verdiği kıyafet kolilerini, yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza tek tek ulaştıracağız. Allah kendisinden ve ekibinden razı olsun” dedi.
Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Mürteza Ede, İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin ve Bentbaşı Mahalle Muhtarı Yakup Korkmaz da, ‘çevre yolunun altı ve üstü’ gibi kavramları ortadan kaldıran hizmetleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere verilen yardım kolilerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetleriyle vatandaşların iyi ve zor zamanlarında yanında yer almaya özen gösterdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine bizlerde çok büyük önem veriyoruz. Havaların soğuduğu bugünlerde hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmasına, hizmetlerden mahrum bırakılmasına asla gönlümüz razı gelmez. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen organizasyonlarla mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirliyoruz ve buna göre yardımlarımızı ulaştırmaktayız. Salköprü, Çavuşoğlu, İlyas ve Bentbaşı Mahalle Muhtarlarımızla bir araya gelip, gerek bizim kendi imkanlarımızla bir araya getirdiğimiz gerekse de hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan 3.600 adet kıyafetin yer aldığı yardım kolilerini kendilerine teslim ettik. Mahallelerimize yapılan hizmetler hakkında muhtarlarımız ve hemşerilerimizle faydalı görüşmeler yapıp, devam eden ve planlanan hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Pandemi döneminde dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahiplerimizin evlerine kadar bu yardımlarımızı ulaştırmaktayız. Hemşerilerimizin sorun ve sıkıntılarını çözüme kavuşturmak, taleplerini yerine getirmekten daha güzel bir hizmet olamaz. Bizler bir yandan ilçemizi baştan aşağıya imar ederken diğer taraftan da gönülleri ihya etmeye gayret ediyoruz. Her mahallemiz bizim için önemli, her bir hemşerilerimiz bizim için kıymetlidir. Hiç bir kardeşimizin ve vatandaşımızın mağdur olmasına asla izin vermeyiz ve imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yaparız. Belediye olarak dinamik ve güçlü bir şekilde her alanda ilçemizin huzurlu, mutlu ve sağlıklı olabilmesi adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Hizmetlerimizin başarılı bir şekilde hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen, yol arkadaşlarımız olan Mahalle Muhtarlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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