Elazığ'daki deprem Malatya'da da hissedildi - Yeniden



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ELAZIĞ'da meydana gelen deprem hissedildiği Malatya'da korkuya neden oldu.

Elazığ'da, saat 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ise cadde ve sokaklar boş kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-27 10:40:36



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