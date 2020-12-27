Hekimhan, 2 bin 250 dekar sulanmayı bekliyor

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yapılacak sulama kanalları ile 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu şebekesi ile sulanması sağlanacak. Budaklı Göleti Sulaması inşaatının ihalesi 3 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

Yapımı tamamlanan Hekimhan İlçesi Budaklı Göleti, kil çekirdekli homojen dolgu tipinde, temelden 46 metre yüksekliğinde inşa edilmiş olup, gölette depolanacak 1 milyon 380 bin metreküp su ile 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.

Budaklı Göleti Sulaması inşaatı ihalesi 3 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Söz konusu sulama şebekesi 2021 yılında tamamlanarak 2022 yılı sulama sezonunda sulamaya açılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.