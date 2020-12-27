Hekimhan, 2 bin 250 dekar sulanmayı bekliyor

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yapılacak sulama kanalları ile 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu şebekesi ile sulanması sağlanacak. Budaklı Göleti Sulaması inşaatının ihalesi 3 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.
Yapımı tamamlanan Hekimhan İlçesi Budaklı Göleti, kil çekirdekli homojen dolgu tipinde, temelden 46 metre yüksekliğinde inşa edilmiş olup, gölette depolanacak 1 milyon 380 bin metreküp su ile 2 bin 250 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.
Budaklı Göleti Sulaması inşaatı ihalesi 3 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Söz konusu sulama şebekesi 2021 yılında tamamlanarak 2022 yılı sulama sezonunda sulamaya açılması hedefleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.