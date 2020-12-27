Malatya Valisi Baruş: “Depremle ilgili olumsuzluk yok”

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ depremi sonrası Malatya’da bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saat 09.37’de meydana gelen Elazığ merkez 5.3 büyüklüğündeki depremde ilçe merkezlerimiz ile mahallelerimizden intikal eden olumsuz bir durum bulunmamakta olup, saha tarama çalışmalarına devam edilmektedir” dedi.

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