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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Müsabaka Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 31’lik galibiyeti ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
48. dakikada ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazanan Erzurumspor’da topun başına geçen Emrah’ın vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.
61. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza alanı dışında topla buluşan Acquah, uzak noktadan vurduğu sert şutta topu ağlarla buluşturdu. 11
66. dakikada Erzurumspor’da Emrah’ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Donald’ın sağ ayağıyla vurduğu top kaleci Ertaç’a çarparak ağlarla buluştu. 12
70. dakikada kontra atağa çıkan konuk ekipte Novikovas’ın pasında topla buluşan Gabriel Obertan’ın bekletmeden yaptığı vuruşunda top fileleri havalandırdı. 13
83. dakikada Erzurumspor’da ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jugurtha Hamroun’ın şutunda top kale direği az farkla aşarak auta çıktı.
90. dakikada ev sahibi ekipte gelişen atakta Tetteh’in rakibini çalımlayıp çektiği şutta, top auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kemal Yılmaz xx, Yusuf Bozdoğan xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake x (Zeki dk. 72 ?), Semih xx, Hadebe x, Karim Hafez x, Ndayishimiye x, Acquah xx (Fofana dk. 72 x), Tetteh x, Kubilay x, Adem x, Umut x (Olcay dk. 72 ?)
Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Fofana, Olcay, Jetmir
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan xx (Batuhan dk. 32 xxx), Cenk Ahmet xx (Mehmet dk.68 xx), Hasan xx, Teikeu xx, Schwechlen xx, Osman xx, Donald xxx, Emrah xxx (Hamroun dk. 80 ?), Gabriel Obertan xxx (Petrus Boumal dk. 80 ?), Novikovas xxx, Gomes xxx (Rashad Muhammed dk. 80 ?)
Yedekler: Gökhan, Mücahit, Petrus Boumal, Jugurtha Hamroun, Ömer Şişmanoğlu, Rashad Muhammed, Oltan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Acquah (dk. 61) (Y. Malatyaspor), Gomes (dk. 43), Donald (dk. 66), Obertan (dk. 70) (BŞB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Acquah, Hadebe, Adem (Yeni Malatyaspor), Hasan, Gabriel Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, Petrus Boumali, Mehmet (BB Erzurumspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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